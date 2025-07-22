Kuşadası'nda Caretta Caretta Yumurtaları Zarar Görmemesi İçin Taşındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ‘caretta caretta' cinsi iri baş deniz kaplumbağasının kıyıya çok yakın bıraktığı 68 yumurta, zarar görmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından güvenli bir alana taşındı.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'na, dün akşam saatlerinde çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda oturanlar, kaplumbağanın yuvanın üzerini örtüp, denize ulaşmasını bekledikten sonra durumu EKODOSD'a bildirdi. Sevgi Plajı'na gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı incelemede, kaplumbağanın yuvasını deniz kıyısına çok yakın bir yere yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dikkatlice açılan yuvadaki 68 yumurta, dalgalardan etkilenmemesi için yaklaşık 10 metre ilerdeki daha güvenli bir alana taşındı.



Vira Haber