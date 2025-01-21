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  3. Boot Düsseldorf 2025 Kapılarını Açtı
Boot Düsseldorf 2025 Kapılarını Açtı

Boot Düsseldorf 2025 Kapılarını Açtı

Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Boot Düsseldorf Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarı, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri olan etkinlik, 26 Ocak’a kadar devam edecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), fuarda standıyla yer alırken, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek ve Barış Dillioğlu’nun yanı sıra şube başkanları ve meclis üyeleri de etkinliğe katılım sağladı.

Boot Düsseldorf, bu yıl da dünya çapında önde gelen yat üreticileri, denizcilik ekipmanları ve su sporları markalarını bir araya getiriyor. Fuar kapsamında deniz turizmi ürünleri, ekipmanları ve çeşitli turizm destinasyonları tanıtılıyor.

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Vira Haber

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