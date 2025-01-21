2. Trump Dönemi Başladı: "Panama Kanalı'nı Geri Alacağız"

“Panama Kanalı'nı geri alacağız ve Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak adlandıracağız”

Trump yemin etmesinin ardından bir konuşma yaptı. ABD'nin dünya üzerindeki egemenliğini artırmayı hedeflediğini belirten Trump, Panama Kanalı'nı Çin'in yönettiğini iddia ederek, “Panama Kanalı'nı geri alacağız ve Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak adlandıracağız” ifadelerini kullandı. Dünyanın en güçlü ordusunu yeniden inşa etme sözü veren Trump, “Tüm savaşları bitireceğiz ve ABD'yi dünya sahnesinde en saygıdeğer konuma taşıyacağız” dedi.

Trump, “Geçmişte çok acılar çektik ama bugün yeniden birlikte başaracağız. Hiç kimse ABD halkının gücüne engel olamaz. Geleceğimiz çok parlak ve yeniden çok sevdiğiniz bu ülkeyi inşa edeceğiz” dedi.



Vira Haber