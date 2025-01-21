Sanmar 2025 Yılının İlk Sözleşmesini Ultratug ile İmzaladı

Merkezi Santiago, Şili'de bulunan Ultratug, Güney Amerika ve Meksika'nın başlıca ülkelerinde liman römorkaj, kurtarma ve açık deniz endüstrisinin önde gelen operatörlerinden biri olup, şu anda sekiz ülkede 50'den fazla limanda faaliyet gösteren 74 römorköre sahiptir.

Sanmar tarafından inşa edilecek yeni römorkör, Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar'a özel RAmparts 2400SX-MKII tasarımına dayanmaktadır.

Römorkörün tasarım sürecinde, Mextug’un özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revizyonlar yapılmış olup, güvertede iki adet tek kişilik kamara ve güverte altında üç adet çift kişilik kamara olmak üzere sekiz mürettebat için konaklama imkanı sunulacaktır.

Römorkörün çevre dostu özellikleri arasında, her biri 1.600 devir/dakikada minimum 2.200 kW güç üreten iki IMO Tier III uyumlu CAT 3516E ana makinesine sahip olması ve 75 tonluk çeki gücü kapasitesi ile 12,5 knot seyir hızı elde edecek olması bulunmaktadır.

Boğaçay Serisi römorkörler, diğer özelliklerinin yanı sıra, deniz taşıtları için gemi manevra görevlerinde optimum verimlilik için tasarlanmıştır. Daha fazla performans ve stabilite sağlayan 12 metrelik genişliğe sahiptir. BOĞAÇAY LXXIX, 24,4 m boyu, 4,5 m derinliği ve 5,45 m su çekimi ile Mextug filosuna güçlü, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve verimli bir römorkör olarak katılacaktır.

Vira Haber