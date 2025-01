Bakanlar Son Durumu Açıkladı: Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki otel yangınında ölü sayısının 66'ya yükseldiğini açıklayarak, "İdari soruşturmayı da İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Bütün süreçlerle birlikte, ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı incelenecek. Buna vesile olup da canımızın yanmasına sebep olan hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka gereği yapılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şuana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27'de alındı. İhbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'de yapıldı. Şuan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, jandarma arama kurtarma (JAK), Kızılay, STK, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi, Bolu Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünden toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor" dedi.

"Adli soruşturma başlatıldı"

Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Otelin arka tarafının yamaç olması sebebiyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi. İçişleri Bakanlığımızca yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ve 5 savcımız da burada bilirkişilerle beraber çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci buradaki çalışmaları an be an takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum"

Bakan Memişoğlu: "51 yaralımız var, 1'inin durumu ağır"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok üzüntülüyüz. Acımız büyük. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 51 yaralımız var. Bunlardan 1 tanesinin durumu ağır, yoğun bakımda. 17'sini taburcu ettik. Diğerlerinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Durumları iyi. Şuan için 1 tane vatandaşımızın durumu kritik. Diğerlerini de Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun" diye konuştu.

Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan: "Başmüfettişlerimiz olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. 66 vatandaşımızı kaybettik. Tümüne, yakınlarına, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak da buradayız. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.

"Hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka gereği yapılacaktır"

Ardından yeniden söz ala İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Pek çok sorunuzun olduğunu biliyoruz. Acımız büyük, yüreğimiz dağlı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız burada. Onunla beraber 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişiler burada. Hepimizin merak ettiği, bu adli soruşturmayla yangının sebebi, bir ihmal ve kusur varsa, yüce Türk milleti adına bu soruşturmada ortaya çıkacak. Şuan için gözaltı yok ama arkadaşlarımız çalışıyor. İdari soruşturmayı da İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Bütün süreçlerle birlikte ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı incelenecek. Buna vesile olup da canımızın yanmasına sebep olan hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka gereği yapılacaktır" cümlelerini kullandı.

Vira Haber