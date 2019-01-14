Boot Düsseldorf yarın kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük denizcilik fuarı Boot Düsseldorf, 19 - 27 Ocak 2019 tarihleri kutlayacağı 50. yıldönümünde 68 ülkeden arasında Türkiye’yi de ağırlıyor. Toplam 1.900 katılımcısı ve zengin ürün portföyüyle Boot Düsseldorf, yine önümüzdeki sezonun tüm yeniliklerini gözler önüne serecek.

Ziyaretçilerine 50. kez ağırlayacak olan Düsseldorf Boot Fuarı, 19 Ocak’ta başlayıp, 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak. BootDüsseldorf’da Deniz Ticareti Dergisi de İngilizce olarak yerini alacak. Deniz turizminin tanıtıldığı dergi fuar boyunca dağıtılarak Türk turizm sektörünü tanıtma misyonunu yerine getirecek. Boot Düsseldorf, 2019’a dünyanın her köşesinden yaklaşık 250 bin ziyaretçi bekleniyor.

SU SPORLARI

Boot Düsseldorf’ta balık tutmadan kürek çekmeye, yelken yapmadan, dalmaya ve wakeboard ile skimboard’a kadar çeşitli su sporlarına yönelik her şey bir arada yer alıyor. Büyük havuzda yelken açmak, özel kano parkurunda kürek çekmek ya da dalış kulesine dalış yapmak isteyenler, burada ziyaretçiler suyun etrafında hemen hemen her şeyi deneyebiliyorlar. Ayrıca, su altı fotoğrafçılığı ve yenilikçi balıkçılık teknikleri gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Dünyanın en büyük su sporları fuarı, 1969 yılından beri Düsseldorf'ta kurulan fuarda 16 sergi salonunda tam bir ev ve su sporlarının her yönüyle ilgili 19 özel sunumun yanı sıra çok çeşitli önde gelen sporcular ve okyanus aktivistlerinin ziyaretlerini bekliyor

BootDüsseldorf’a özel hazırlan ve son yıllarda Türk denizciliğini başarıyla temsil eden bir marka olan Deniz Ticareti Dergisi editörleri ViraHaber aracılığıyla fuardan geçtiği haberlerle okuyucularını anında haberdar edecek.

Vira Haber