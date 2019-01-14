ABD, Arktika’ya savaş gemilerini gönderecek

USNI News'un haberine göre, NATO'nun Norveç'teki Trident Juncture askeri tatbikatına katılan USS Harry S. Truman uçak gemisi, 27 yıl aradan sonra Kuzey Kutup Dairesi'ni geçen ilk Amerikan savaş gemisi olmuştu. ABD'li yetkililer, amacın savaş gemilerinin soğuk iklim koşullarında savaş yeteneğinin kontrolü olduğunu belirtmişti. Gazete, tatbikat sırasında USS Harry S. Truman'ın büyük zorluklar yaşamadığını ancak uçak gemisine eşlik eden diğer savaş gemilerinin kendini iyi göstermediğini kaydetti.

Modern gemilerin, Ticonderoga sınıfı kruvazörlerden farklı olarak buz eriten buhar sistemine sahip olmadığına dikkat çeken Spencer, NATO'nun Arktika'daki operasyonlara yönelik taleplerini artırmaya çağırdı.

‘PRATİK SONUCU OLMAYACAK'

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, , Spencer'in açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yazın oraya gitmeye deneyebilirler ama peki sonra ne? Arktik yaz ne kadar sürüyor ve bunun ne anlamı var? Belki kendilerini rahatlatmak için gösteriş amaçlı olabilir, daha fazlası değil. Bunun hiçbir pratik sonucu olmayacak. Arktika'da bir sonuç alabilmek için yıl boyunca orada bulunmak ve kıtayla bağlantının olması gerekiyor. Ayrıca orada bir askeri üsse sahip olmak gerek. Misal Rusya tüm bunlara sahip. En önemlisi de bizin hem bu sahanlığa hem bu araziye hakkımız var".

‘RUS ASKERLER YAKINDAN TAKİP EDECEK'

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, ABD ve NATO'nun Arktik bölgeye büyük ilgi duyduğunu belirterek, "Ancak nükleer buzkıran filosuna sahip olmadıkları için Arktik'te operasyon düzenleme imkanları sadece yaz aylarıyla sınırlı" dedi.

Korotçenko, sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım, Arktika'daki imkanlarımız, özellikle de askeri üslerimiz, çok amaçlı nükleer denizaltılarımız ve savaş uçaklarımız dikkate alındığında, Amerikalıların güttüğü amaçları öğrenmek için ABD ve NATO'nun Arktika'daki faaliyeti titiz kontrol altında olacak."

Vira Haber