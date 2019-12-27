Bora Kaptan’ın çocukları için kampanya

Geçtiğimiz günlerde Hint Okyanusu’nda gemide iken üzücü bir şekilde aramızdan ayrılan Kaptan Bora Ekşi’nin çocukları için “eğitim bağışı” kampanyası başlatıldı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları (YDO) Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) tarafından başlatılan kampanyaya katılmak isteyenlerin aşağıdaki hesap numarasına “Bora Kaptan’ın çocuklarının eğitim masrafı için bağıştır” notuyla birlikte bağışlarını gönderebilecekleri bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, “Devamlı ve düzenli ödeme yapmak isteyen kişi ve kurumlar için kredi kartı kullanmak isteyenlerin” ise +90 216 447 44 90 ve 91 numaralı telefondan iletişime geçmeleri istendi.

Toplanan bağışların vakıf tarafından Bora Kaptan’ın çocuklarının eğitim masrafı için harcanacağı belirtilen açıklamada, bağışçılara düzenli bilgi verileceğinin altı çizildi.

Hesap Numarası

Garanti Bankası Tuzla Sahip Şubesi

Şube kodu 1022 Hesap 6296465

Iban TR04 0006 2001 0220 0006 2964 65

Kaptan Bora Ekşi'nin arkadaşları ve aile dostları da bir kampanya başlattı,

"Sevgili Kardeşimiz Bora’yı vahşi bir cinayet sonucu kaybettik.

O da her birimiz gibi çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için evinden ayrı, uzak denizlerde çalışıyordu. Kardeşimiz hepinizin de iyi bildiği gibi, gemilerde kifayetsiz, eğitimsiz, denizciliğin asgari gereklerinden dahi nasibini almamış, sırf birilerinin yakını olduğu için gemilerde iş bulan lümpen bir caninin kurbanı oldu. Onun yokluğunda ailesinin yaşayacağı manevi boşluğu doldurmak imkansız. Ancak Bora’nın bizlere emaneti olan çocuklarının geleceği için en azından maddi bir katkıda bulunabiliriz. Sevgili Bora;

Sen, ailen, çocukların, arkadaşların ve meslektaşların için çok şey yaptın. Şimdi sıra bizde,

ZİRAAT BANKASI

SANCAKTEPE ŞUBESİ

HESAP NO: 19908919966350011

IBAN: TR22 0001 0019 9089 1996 6350 01

TATIANA LEVITSKAYA EKSHI

NOT: Hesap açıklamasına sadece gönderen kişilerin adlarını yazmaları rica olunur.

Bora Ekşi'nin okul arkadaşları ve aile dostları

Vira Haber