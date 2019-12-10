Ilıman bir hava çoğu insanın hayaliyken aşırı sıcak ve soğuklar dünyanın bir gerçeği. Özellikle kuzey ve güney kutup bölgelerine yaklaştıkça soğuk hava etkisini daha fazla hissettirirken gezegenimizin denize uzak bölgeleri de bu soğuktan payını almakta.

Kuzey yarımküre yavaş yavaş kış mevsimine doğru ilerliyor. Havaların daha da soğuyup günlerin kısalacağı bu dönem gezegenin özellikle en kuzeyinde dondurucu soğuklar anlamına geliyor. Ancak bu durum sadece kuzey yarımküre için değil güney yarımkürenin en uç kesimlerinde de geçerli. İşte dünyanın en soğuk 10 yeri.

Vostok, Antartika

Dünya üzerinde bilimsel araştırmalar için olanları hariç tutarsak insanların yaşamadığı tek kıta olan Antarktika aynı zamanda dünyanın en soğuk bölgesi. Kıtada bulanan Vostok, -90 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk bölgesi.

Plateau İstasyonu, Antarktika

Listenin ikinci sırasındaki yer de Antarktika'dan. Araştırma merkezi olan Plateau istasyonu -87 derece sıcaklık ölçüldü.

Oymyakon, Rusya

Oymyakon, dünya üzerinde insanların kalıcı olarak yaşadığı en soğuk yer olarak biliiyor. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece.

Verkhoyansk, Rusya

Rusya'dan listeye giren bir diğer yer yine Sibirya'dan Verkhoyansk. Saka Muhtar Cumhuriyeti'ndeki bu kasabada ölçülen en soğuk hava -70 derece.

Kuzey Buzu, Grönland

Dünyanın en büyük adası olan Grönlad'ta bulunan Kuzey Buzu, dünyanın en soğuk yerlerinden biri. 2.341 metre yüksekliğe sahip olan bölgede hava sıcaklığı -66 dereceye kadar iniyor.

Eismitte, Grönland

Grönland'taki bir diğer soğuk yer Eismitte. Eismitte'de ölçülen en düşük sıcaklık -64 derece.

Snag, Yukon, Kanada

Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ülkesi olan Kanada'nın büyük bölümü dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Yukon eyaletindeki Snag de bunlardan biri. Snag'de ölçülen en düşük sıcaklık -63 derece.

Prospekt Creek, Alaska,ABD

ABD'nin ana kara dışındaki eyaleti olan Alaska, dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Yüzölçümü bakımından oldukça büyük olmasına rağmen çetin hava koşulları nedeniyle çok az insanın yaşadığı bölgede ölçülen hava sıcaklığı -62 derece.

Fort Selkirk, Kanada

Kanada'nın bir diğer soğuk yeri olan Fort Selkirk'te -60 derece seviyelerinde. Bölge en tehlikeli ama bir o kadar da ilgi çekici bir tren güzergahı.

Rogers Pass, Montana, ABD

ABD'nin kuzeybatısında bulunan Rogers Pass, ülkenin en soğuk yerlerinden biri. Bölgedeki hava sıcaklığı ortalama -57 derece.

Vira Haber