Karayipler'in cennet ada ülkesi Grenada

Grenada, Karayip Denizi'nde, doğusunda Atlas Okyanusu yer alan ada ülkelerinden biri. Grenada adası ile Grenadinler ada grubundan oluşan bu küçücük ülkenin uzunluğu sadece 20 km.'den biraz fazla. İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Grenada,Trinidad ve Tobago'nun kuzeyinde yer alıyor.

Tropikal iklim hakim olduğu Grenada, baharatlar yönünden oldukça zengin olduğundan, 'Baharat Adas'ı (Island of Spice) olarak da biliniyor.

Ada nüfusunun büyük bölümü, Afrika kökenlilerden, geri kalanı ise, kızılderili karışımı ve Avrupalılardan oluşuyor. Adayı gören ilk Avrupalı ise 1498'de bölgeye gelen Kristof Kolomb olmuş.

Plajları, yağmur ormanlarıyla kaplı dağları, ormanların içinde adeta gizlenen göl ve şelaleleri, Grenada'yı turizm açısından cazip kılan doğal güzelliklerinden sadece başlıcaları.

Başkent Saint George, aralarında beş yıldızlı otellerin de yer aldığı çok sayıda konaklama mekanına ve deniz ürünleri ağırlıklı Karayip lezzetleri sunan restoranlara sahip.

Berrak ve temiz suyu, dalış tutkunları için çekim merkezi olan bu küçük ülkenin en büyük sorunu ise, kıyısında yer aldığı Atlas Okyanusu'nda yaşanan tayfunlardan çokça etkilenmesi.

Vira Haber