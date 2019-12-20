Feadship'in Arrow’u suya indirildi

Feadship,Tersanesinin Hollanda’daki tesislerinde yapımı tamamlanan ve düzenlenen törenle suya indirilen süperyat, Project 703 ​olarak biliniyordu. Törende, süperyatın isminin Arrow olduğu açıklandı.

Çelik gövdeye sahip olan süperyat, 12,9 metre genişliğinde. Mühendisliği Feadship De Voogt Naval Architects tarafından tamamlanan Arrow’un tasarımını, H2 Yacht Design ekibiyle birlikte Jonny Horsfield yaptı. İç mekanlarda, arkadan aydınlatmalı mermer ve vernikli tik mobilyalar dikkat çekiyor. Dış tasarımda ise, alçak vardavelalar ve yüksek tavanlar görünümleri öne çıkıyor. Tamamen kendine ayrılmış plaj kulübü barı ve güneş güvertesinde konumlanan mozaik işlemeli jakuzzi, göze çarpıyor.

Feadship, süperyatın deniz testlerini Ocak 2020’de tamamlayıp sahibine teslim edeceğini açıkladı.

Vira Haber