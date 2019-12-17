Fujairah Limanı daha da büyüyor

Abu Dabi Limanı'na ait olan Fujairah Terminalleri, genişleme planlarının bir parçası olarak Fujairah Limanı'na iki yeni iskele vinci aldı. Post Panamax gemi lerine hizmet verecek kıyı vinçleri, Çin'deki Shanghai Zhenhua Ağır Sanayi (ZPMC) satın alındı.

Halen Abu Dabi Limanları tarafından yürütülmekte olan 1 milyar AED'lik genişleme programının bir parçası olarak, rıhtım vinçlerinin gelişi, ilave 500.000 TEU'ya yakın işlem yapabilme özelliğini sağlayacak.

Fujairah Terminalleri’nin genişleme programını kapsamında 1,5 milyon TEUluk kapasite artışı, 1,3 milyon tonluk genel bir kargo elleçleme ve rıhtım boyunun 18 metre daha uzatılarak büyük tonajlı gemilerin ağırlanması da bulunuyor.

Fujairah Terminalleri CEO Vekili AbdulAziz Al Balooshi, "Bu iki yeni rıhtım vinçinin gelişi, Fujairah Terminalleri'nde devam eden operasyonların genişletilmesinde heyecan verici bir gelişmedir. İddialı genişleme planı, küresel ticaret ve lojistiği kolaylaştırabilen ve BAE'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak dünya standartlarında bir altyapının geliştirilmesine devam etme taahhüdümüzü vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Vira Haber