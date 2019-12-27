GESTAŞ ‘Gizemli Tarih’in ev sahibi

Belgeselin konuğu kaptan Ercan Yılmaz’dı. Lapseki gemisinde Kaptan Ercan Yılmaz ve mürettebatının konuk ettiği TRT Belgesel ekibi, Kaptan Köşkü’nde kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Piri Reis, Kemal Reis zamanında pusulayla ve yıldızlara bakarak rota tayin etmenin şimdi kullanılan teknolojilere göre zorluğundan bahsedildi.

GESTAŞ kaptanı Ercan Yılmaz röportaj bitiminde “Denizcilik bir meslek değil yaşam biçimidir, o yüzden denizci olunmaz doğulur deriz. Piri Reis ve Kemal Reis de bu toprakların yetiştirdiği en büyük denizcilerdir‘’ ifadelerini kullandı.

TRT Belgesel ekibinin çektiği yapıt, Piri Reis’in konunun merkezinde olduğu, Çanakkale’nin de tanıtımını kapsayan geniş bir tarihsel panoramayı işliyor.



Vira Haber