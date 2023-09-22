Borsa İstanbul’da Gong Hat-San Tersanesi İçin Çaldı

Hat-San Tersanesi, bugün Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar’da "HATSN" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gong, Avrupa’nın önde gelen yüzer havuz üreticisi, gemi inşa, dönüşüm ve onarımında 30’dan fazla ülkeye hizmet veren, sektörünün önde gelen ihracatçısı Hat-San Tersanesi için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlayan şirket, 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, "HATSN" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Hat-San Tersanesi Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha Pepe, Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mesud Abdurrahman Pepe, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Hat-San Tersanesi’nin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz halka arz törenine hepiniz hoş geldiniz. Hat-San Tersanesi, sektöründe geniş bir yelpazede büyük bir başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle, kapasitesini artırması, yatırımları ve ihracatı ön plana çıkmaktadır. Bu başarılı sanayi şirketimizi Borsa İstanbul ailesinde görmekten dolayı mutluyuz. Borsa İstanbul olarak ülkemizin büyümesin ve şirketlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Borsamızda işlem görmeyen başta sanayi şirketlerimizi yatırımlarını sermaye piyasaları aracılığı ile finanse etmeleri için Borsamıza davet ediyoruz. Bu anlamda, Hat-San Tersanesi Borsada işlem görmeyen şirketlere güzel bir örnek teşkil etmektedir. Hat-San, 1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 3,7 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. HAT-SAN’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Ülkemizin halka açık ilk tersanesi olarak en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz”

Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, “Hat-San Tersanesi, sektörde öncü olma gayretini, şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan inancını ve ortaklık kültürüne bağlılığını bugün ülkemizin halka açık ilk tersanesi olarak bir kez daha açıkça beyan etmektedir. 3.735.529 yeni ortağımızdan aldığımız güç ve cesaretle, üzerimize düşen görev ve sorumlulukların katladığını bilerek, ülkemiz, sektörümüz, çalışanlarımız ve tabii ki ortaklarımız için en iyisini gerçekleştirmeye olan gayretimiz artarak devam edecektir. Bugün başlayan bu uzun yolculuğun, hepimiz için hayırlı olmasını temenni eder, bu özel günde bizlerle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

“Halka arzlara Cumhuriyetimizin 100. yılında da hız kesmeden devam ediyoruz”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise, “Sermaye piyasalarındaki 30 yıllık deneyimimizin verdiği güvenle halka arzlara Cumhuriyetimizin 100. yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Son dönemde yatırımcıların finansal piyasalara gösterdiği yoğun ilgi ve sayıları 7 milyonu aşan yatırımcılar ile birlikte halka arzlarla katılım tarafında da rekorlar kırılıyor. Yaklaşık 3.735.000 yatırımcının katılım gösterdiği ve 5,7 kat talep gelen 1 milyar TL halka arz büyüklüğü olan Hat-San Tersanesi ile birlikte 2023 yılı içerisinde 6’ncı halka arzı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnfo Yatırım olarak güçlü şirketlerimizin yatırımcılarla buluşmasına, sermayenin bu vesile ile tabana yayılmasına aracılık etmekten onur duyuyor, halka arzının başarı ile tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen değerli ekibime, İnfo Yatırım'a güvenerek bizimle iş birliği yapan değerli Hat-San Tersanesi Ailesine, yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vira Haber