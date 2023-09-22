Türkiye ve Cezayir'den Balıkçılık ve Gemi İnşası İşbirliği

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Badani ile başkent Cezayir’de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Cezayir arasında son dönemde artan ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefine dikkati çeken Uraloğlu, iki ülke arasında birbirinden farklı çok sayıda kurumun bir araya gelerek ortak çalışma alanlarını keşfetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cezayir’in 1280 kilometre uzunluğunda bir deniz kıyısı bulunduğuna ve denizlerinde 500’den fazla balık türü ile zengin deniz mahsullerine sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, balığın işlenmesi, depolanması ve nakliyesi gibi konuların yatırım için son derece elverişli alanlar olarak öne çıktığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Cezayir ile gemi inşa alanında da işbirliğinin önemine dikkati çekerek, “Uzun yıllar dünya ülkeleri ile bu konuda kurduğumuz iş birliklerini Cezayir’i kapsayacak şekilde genişletmeyi çok değerli görüyoruz.” dedi.

Öte yandan Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Badani ile Türk mevkidaşı Uraloğlu’nun, balıkçılık ve deniz ürünleri ile gemi inşa alanlarında ikili işbirliğini görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi ve bakanlıklar arasında, stratejik bir ortaklık çerçevesinde yatırım olanaklarını incelemek üzere ortak bir teknik çalışma grubunun kurulmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bakan Badani’nin ayrıca, Bakan Uraloğlu’nu 8-11 Şubat 2024’te Cezayir’in Oran kentinde düzenlenecek Uluslararası Deniz Balıkçılığı ve Su Ürünleri Fuarı’na katılmaya davet ettiği kaydedildi.

Bakan Uraloğlu ile Cezayir Bayındırlık Bakanı Rahruh işbirliği olanaklarını görüştü

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile de başkent Cezayir’de bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye’nin Cezayir ile güçlü ilişkilerinin son yıllarda stratejik ortaklık düzeyine çıkarak büyük bir hız kazandığına dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye’nin Cezayir’de yapılması planlanan altyapı projelerine katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.



Uraloğlu, Bakan Rahruh’un temmuz ayında Türkiye’ye gerçekleştirmiş olduğu ziyareti hatırlatarak, “Bu görüşmede liman ve demiryolu başta olmak üzere ülkenizde yapımı planlanan önemli altyapı projelerini ele alma şansımız oldu.” dedi.



Türkiye'nin özellikle son yıllarda Kamu-Özel İşbirliği modeli ile dünyada sayılı altyapı projelerini hayata geçirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, “20 yılı aşkın bir süredir devam eden bu serüvende altyapı sektörümüz, edindiği tecrübelerle sadece yurt içinde değil yurt dışında da pek çok ülkenin bayındırlık ve ulaşım altyapısı çalışmalarına katılarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya yadsınamaz katkılarda bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede tarafların, ulaştırma sektörüyle ilgili çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bakan Rahruh ile Uraloğlu’nun özellikle deniz taşımacılığı ve denizcilik endüstrileri alanında ortaklık ve iş birliği fırsatları ile hava taşımacılığı alanının yanı sıra demiryolları, tramvaylar ve metro gibi alanları masaya yatırdığı kaydedildi.

Bakan Uraloğlu, Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk ve Cezayirli iş insanlarıyla iş ve yatırım olanaklarını görüştü.



Bakan Uraloğlu, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile birlikte başkent Cezayir’deki bir otelde, Türk ve Cezayirli iş insanlarının toplantısına katıldı.



Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Türkiye-Cezayir arasındaki yatırım imkanları, mevcut işbirlikleri ve yeni işbirliği olanakları ele alındı.



Bakan Uraloğlu ile Cezayirli Bakan Rahruh, yapılan sunumların ardından, iş insanlarıyla özel görüşmeler gerçekleştirdi.



Bugün Cezayir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ve Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Vira Haber