Borusan Grubu “Müsilaj Farkındalık Etkinliği” düzenledi

Sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan, inovasyon başlıklarında kapsayıcı ve etkili çalışmalar yürüten Borusan Grubu, Dünya Çevre Günü kapsamında Marmara Denizi’ne verdiği önemi vurgulamak üzere, Grup şirketlerinden Borçelik, Borusan Boru ve Borusan Port’un faaliyet gösterdiği Gemlik’te “Müsilaj Farkındalık Etkinliği” gerçekleştirdi. Grup, körfezde artan müsilaj sorununa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Gemlik İskelesi Meydanı’nda düzenlediği etkinlikle sivil toplum, kamu ve özel sektörü bir araya getirdi.

Dalış Yaparak Müsilaja Dikkat Çektiler

Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ile Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in de katılarak birer konuşma yaptı. Etkinlik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın, müsilajın ekosisteme ve bölge halkına etkilerini vurguladığı konuşmasıyla devam etti. Mustafa Sarı konuşmasında müsilaj oluşumunun nedenlerini, zararlarını ve çözüm önerilerini bilimsel verilerle açıkladı. Ardından, deniz altındaki kirliliği gözler önüne sermek için bir dalış gerçekleştirdi. Borusan Grubu’nun gönülllülük platformu Okyanus Gönüllü Borusanlılar ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği dalış sonrasında, katılımcılar müsilajı engellemek için uygulanması gereken önlemler hakkında uzmanlardan bire bir bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca Marmara Denizi'nin endemik canlısı pinanın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında hayata geçirilen Umut Pina projesine ait belgeselin gösterimi de yapıldı. Mustafa Sarı, “Cam Balık'ın Yolculuğu Umut Pina” ve “Cam Balık'ın Yolculuğu Deniz ve İnsan” adlı kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti. Müsilaj farkındalık etkinliğinin kapanış konuşmasını ise Borusan Port Genel Müdürü Hamdi Erçelik gerçekleştirdi. Erçelik ayrıca Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları için özel bir plaket takdim etti.

Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için farkındalık projelerini ve saha çalışmalarını sürdüren Borusan Grubu, denizlerin korunmasına ve müsilajın önlenmesine yönelik projeleri destekliyor.