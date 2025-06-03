Sanmar H. Schramm Towage’den Yeni Römorkör Siparişi Aldı

SANMAR, Alman römorkör operatörü H. Schramm Towage ile liman manevrası, eskort ve yedekleme görevleri için özel olarak tasarlanmış çift pervaneli (Z-drive) traktör tipi bir römorkörün inşası konusunda yeni bir sipariş için anlaşmaya vardı. Sözleşme, her iki şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla, geçtiğimiz günlerde Belçika’nın Antwerp Kenti’nde düzenlenen TugTechnology 2025 konferansı sırasında resmi olarak imzalandı. Aile şirketi olan H. Schramm Towage, ağırlıklı olarak Elbe Nehri’nin Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Kiel Kanalı ile birleştiği bölgede faaliyet göstermektedir. Şirket, 2005 yılından bu yana süregelen güçlü ticari iş birliğiyle SANMAR’ın uzun süredir değer verdiği müşterileri arasında yer almaktadır.

Proje, Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar’a özel olarak dizayn edilen TRAktor-Z 2500SX tasarımına dayalı Deliçay Sınıfı bir römorkör olarak inşa edilecektir. Bu yeni sipariş, H. Schramm Towage’ın TRAktor-Z 2500SX tasarımına sahip üçüncü römorkör siparişi olurken, SANMAR tarafından şirkete teslim edilecek yedinci römorkör olma niteliğini taşımaktadır. 25,3 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 6,6 metre drafta sahip olacak römorkör; FiFi 1 yangınla mücadele sistemiyle donatılacak ve IMO Tier III emisyon standartlarına tam uyumlu şekilde inşa edilecektir. Tahrik sistemi, CATERPILLAR 'E' serisi ana makineler ile KONGSBERG pervane sistemleri tarafından sağlanacak olup,römorkör 80 tonluk etkileyici bir çekme gücüne ulaşacaktır.

SANMAR, bugüne kadar H. Schramm Towage filosuna altı römorkör teslim etmiş olup, bu iş birliği uzun soluklu ve giderek güçlenen bir ortaklığı yansıtmaktadır. İlk teslimat, 2005 yılında gerçekleştirilen, 45 ton çekme gücüne sahip konvansiyonel çift pervaneli CORVIN römorkörüyle yapılmıştır. Ardından, 2007 yılında ikinci CORVIN, 2009’da MAX ve 2012’de düz güverteli bir Navtug olan TORSTEN teslim edilmiştir. 2020 yılında, TRAktor-Z 2500SX tasarımına sahip, 71 ton çekme gücündeki SÖNKE filosuna katılmıştır. Son olarak, 2024 yılında yine aynı tasarıma sahip ve 75 ton çekme gücüne ulaşan BO teslim edilerek iş birliği pekiştirilmiştir.