Borusan Limanı, B-İmza Uygulaması İle Sürdürülebilir Adımlar Atıyor

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere üç farklı faaliyet alanında konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile Gemlik Bölgesi’nde dünya standartlarında hizmet veriyor.

Borusan Limanı, mayıs ayı itibari ile hayata geçirdiği B-İmza uygulaması ile limancılık sektöründe dijitalizasyon çalışmaları ile ön plana çıkıyor. Borusan Limanı Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından yaratılan B-imza uygulaması ile yıllık 62.000 sayfa kâğıdın çöpe gitmesi engellenerek, sürdürülebilirlik inisiyatiflerine katkı sağlanıyor. Bu teknoloji ile Borusan’ın sürdürülebilirlik stratejisi olan iklim, insan, inovasyon odak alanlarına da hizmet eden Borusan Limanı hem iklim hem de inovasyon başlığında bir projeye imza atmış oluyor.

B-imza uygulaması sayesinde limana giriş yapmak isteyen tedarikçi firmalar, daha önce kâğıt çıktı alarak sundukları belgeleri, dijital ortamda iletme imkânı elde ediyor. B-İmza sistemine yüklenen belgeler online onay mekanizmasından geçiyor, gerekli onaylar ise ziyaretçi firma çalışanlarının telefonlarına bildirim olarak iletiliyor. Proje ile kâğıt tüketimi son bulurken, tedarikçi çalışanlar ise imza ve bekleme olmaksızın limana giriş yapabiliyorlar.

Ürettiği dijitalizasyon projeleri ile liman içerisinde verimliliği destekleyen Borusan Limanı, aynı zamanda paydaşları için değer yaratan projeler üretiyor. Sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre etmenin önemli olduğunu belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda 2030 yılında karbon nötr olmayı, bu kapsamda birçok yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz olan iklim, insan ve inovasyonun iki odak alanına aynı anda hizmet veren bir proje gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Dijital dönüşümün tercih değil bir zorunluluk olduğu günümüzde B-İmza ile çevreyi korurken dijitalleşme sayesinde hem kurumumuza hem de paydaşlarımıza zaman kazandırmış oluyoruz” dedi.