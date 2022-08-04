RSO Yetki Belgeli Tepe Savunma ve Güvenlik Liman ve Gemi Güvenliğinde En Emniyetli Adres

Türkiye’de RSO yetki belgesine sahip tek şirket olan Tepe Savunma ve Güvenlik; gemi ve liman işletmelerinin özel güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Dağıtım ve taşımacılık ağı için de çok önemli bir köprü görevi gören limanların güvenliği, sadece ulaşım işlevleri nedeniyle değil hem bölgesel hem de ulusal olarak anlamda da büyük önem taşıyor.

1993 yılında faaliyete geçen Tepe Savunma ve Güvenlik’in, 29 yıldır sunduğu hizmetlerin odağında ‘can ve mal güvenliğinin sağlanması’ yer alıyor. Bu kapsamda sekiz alanda hizmet veren Tepe Savunma, deniz yoluyla oluşabilecek tüm güvenlik risklerine karşı, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen Limanlara ve Gemilere Yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) Yetki Belgesi liman ve gemi güvenliği konusunda ön plana çıkıyor.

Üstlendiği sorumluluklarla, kurulduğu günden bu yana müşterilerine beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacıyla kalite çalışmalarına her zaman önem veren Tepe Savunma ve Güvenlik, Türkiye’de RSO yetki belgesine sahip tek güvenlik şirketi olmasıyla da liman güvenliği konusunda iş ortaklarının emniyetli hissetmesini sağlıyor ve hem gemi hem de liman işletmelerinin özel güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor.

MEVZUATA UYGUN OLARAK GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Liman işletmeciliği, karada ve denizde birçok yetkinliği de birlikte getirdiğinden dolayı dağıtım ve taşımacılık ağı için de çok önemli bir köprü görevi görüyor. Bu nedenle liman güvenliği yalnızca ulaşım işlevleri amacıyla değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal olarak da büyük önem taşıyor. Tepe Savunma ve Güvenlik; liman tesislerinde analitik optik sensörler, radarlar, otonom dronlar, limanlara özel yazılımlar ile uluslararası kalite standartlarına ve 5188 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenlik sağlıyor.

17 LİMANDA 602 PERSONELLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ VERİYOR

Tüm operasyonlarında uluslararası standartlar üzerinden koruma hizmeti sağlayan, elektronik ve fiziki güvenlik çözümleri ISO 28000 standartları kapsamında tüm altyapı çalışmalarını tamamlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, ülkemizde Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvelik Kodun (ISPS Kod) Türk Bayraklı gemilerde ve liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla RSO hizmeti veriyor. Yurtiçi ve yurtdışında konuşlu limanlara entegre kalite yönetim sistemleriyle uyumlu ISO 20858 standarttı kapsamında Tepe Savunma ve Güvenlik, oluşturduğu risk değerlendirmesi metodoloji kullanarak Liman Tesisi Güvenlik ve Risk Değerlendirmesi ile Liman Tesisi Güvenlik Planı’da hazırlıyor. MIP Liman başta olmak üzere toplamda 17 liman güvenliğini sağlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, bu işletmelerde 602 özel güvenlik görevlisine istihdam sağlıyor.