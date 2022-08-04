Tahıl Yüklü Gemi Razoni Çanakkale Boğazı'nda

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na seyreden "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında yola çıkan ve dün İstanbul Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'nden rotasına devam etti.

Gemi, kuzey yönden saat 10.45'te giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'nı 2,5 saatte katetti.