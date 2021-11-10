Borusan Limanı, pet şişe atıklarını döngüsel ekonomiye kazandırıyor

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere üç farklı faaliyet alanında konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile Gemlik Bölge’sinde dünya standartlarında hizmet veriyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında 10.Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Borusan Holding, “İklim, İnovasyon, İnsan” odak alanlarında “Dünyadan İlham Alarak Geleceğe İlham Verme” yaklaşımıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam ediyor. Holding Sürdürülebilirlik Komitesi ve Döngüsel Ekonomi Komitesi kapsamında yürütülen projeler ile doğal kaynak ve enerji kullanımını azaltan, döngüsel modellerden ilham alarak atık oluşumunu engelleyen ve karbon ayak izini en az seviyeye düşüren iklim dostu uygulamalar hayata geçiriliyor.

Türkiye’nin ilk Yeşil / Eko limanlarından olan Borusan Limanı benimsemiş olduğu sürdürülebilirlik anlayışı ve çevre odaklı iş yapış modelleri ile her yıl artan iş hacmine oranla karbon ayak izini azaltıyor. Bu kapsamda yakıt yerine elektrik dönüşümleri gerçekleştiriyor, devreye aldığı güneş enerji panelleri ile yenilebilir enerji kaynakları kullanıyor, enerji tüketimini azaltmak için bünyesindeki eski teknoloji makineler yerine daha az enerji tüketen çevreci makineleri operasyona dahil ederek karbon salınımını azaltıyor. Borusan Limanı, bu projelerin yanı sıra döngüsel ekonomi inisiyatifi kapsamında geri dönüşüm projeleri ile yılda 10 binin üzerinde ağacı kesilmekten kurtarıyor.

“Pet Şişe Atıklarından Döngüsel Ekonomiye Kazandırılması” ile sürdürülebilirliğe katkı

Borusan Limanı, Covid-19 salgını tedbirleriyle artan tek kullanımlık pet şişe atıklarının tekrar kullanımına olanak sağlayacak iş modellerini devreye alarak pet şişe atıklarının döngüsel ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Liman sahasının belirli noktalarına koyulan pet şişe kumbaraları ile toplanan atıklar iplik geri dönüşüm tesisine ulaştırılıyor. Aylık 18.000 adet atık pet şişe, iplik geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ipliğe dönüşümü sağlanıyor. Geri dönüşüm iplikler ise liman çalışanlarının iş kıyafetlerinde kullanılıyor. Daha önce kullanılan versiyonları ile aynı kalitede ve koruyuculukta olacak şekilde hazırlanan yeni iş kıyafetleri ile pet şişe atıkları değerlendirilirken döngüsel ekonomiye de önemli bir katkı sağlanıyor.

Liman çalışanlarına hiçbir atığın çöp olmadığı bilinci ve farkındalığın yaratılması ile çalışanların çalışma süresince oluşan atıklarının yanı sıra evlerinden de pet şişe atıkları getirmeleriyle aylık hedeflenen miktarın çok üzerinde atık toplanması sağlanıyor. Bu yıl geri dönüştürülmek üzere toplanan pet şişelerden elde edilen polyester iplikler ile 500 kişilik liman saha ekibinin 1 yıl boyunca kullanacağı tüm iş kıyafetleri için gerekli olan polyester ipliği elde edildi.

“Sürdürülebilirlik yolunda devam projeler”

Borusan Limanı, çevreye ve doğaya olan zararın önüne geçilmesi için atıkların tekrar kullanıma kazandırılması ile yaratılacak değere ek olarak sosyal açıdan çalışanların farkındalığının artırılması ve atıkların dönüşüm bilincinin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

Stratejik planları doğrultusunda şimdiye dek hayata geçirilen sürdürülebilirlik çalışmalarına gelecekte de devam edecek olan Borusan Limanı, projenin 2. Fazında ömrünü doldurmuş iş kıyafetlerini de geri dönüşümü sağlayarak re-cyle iplik üretimine katkısını devam ettirmeyi hedefliyor.

Doğadan ilham alıp, geleceğe ilham veriyor

Borusan Holding ve Grup şirketleri sürdürülebilirliği iş süreçlerinin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Odak alanları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinden toplumsal faydaya, iklim krizinden biyoçeşitlilik kaybına, yetkinlik kazanımından eşit çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden ele alırken sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak görüyor ve doğayı da süreçlerimizin içine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışıyor.

Vira Haber