Prof.Dr. Yücel Odabaşı'nı saygı ve özlemle anıyoruz

Denizcilik sektöründe yaptığı çalışmalar ve atılımlarla adı hiçbir zaman unutulmayacaklar listesinde yer alan Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim insanı, dünyaca ünlü bir gemi inşa mühendisi Prof. Dr. Yücel Odabaşı’nı aramızdan ayrılışının 11. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Odabaşı’nın adı, başta MİLGEM olmak üzere Türkiye’nin Beyaz Liste’ye yükselmesine katkı sağlayan çalışmaları ve Türk Loydu’na sunduğu katkıları nedeniyle saygıyla anılıyor. Vira Yayın Gurubu olarak bizim içinse anıları hiç unutulmayacak, kalbimizdeki yerini her zaman koruyacak.

Dünyaca ünlü bir gemi inşa mühendisi olan Prof. Dr. Yücel Odabaşı, uzun yıllar Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Prof. Dr. Yücel Odabaşı, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. Odabaşı’nı 9 Kasım 2009 yılında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu kaybettik. Yeri hiçbir zaman dolmayacak sevgili hocamızı rahmetle anıyoruz. Işıklar içinde uyu…

Prof. Dr. Yücel Odabaşı Kimdir?

Yücel Odabaşı, Kuleli Askeri Lisesinde okuduktan sonra 1967 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl Gemi İnşaatı 1. Kürsüsü’ne asistan olarak giren Odabaşı, "Gemi pervanelerinde kullanılan profillerin kat halindeki sıfır kaldırma açısının tayini" konulu çalışmasıyla doktor unvanını aldı.

İskoçya'nın Strathclyde Üniversitesi’ne misafir öğretim üyesi olarak giden Yücel Odabaşı, Delft Teknik Üniversitesinde "Research Fellow" olarak gemi hareketlerinde "Nonlineerlik" üzerine araştırmalar yaptı. "Senior Research" unvanı alan Odabaşı, burada "gemilerin enine stabiletisi" üzerine çalışma yapan grubun liderliğini yürüttü. İzin süresinin sona ermesi üzerine 1974 yılından İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki görevine geri dönen ve daha sonra bu görevinden istifa ederek, Strathclyde Üniversitesi’ndeki araştırma görevine devam eden Odabaşı, 1975 yılında "British Sheap Research Asociation’da Hidrodinamik Şefi olarak görev aldı.

Prof Dr. Odabaşı, Türkiye'de gemi klaslama ve sertifikalaması olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da sertifikalama yapan Türk Loydu Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Yücel Odabaşı, Türk Loydu Vakfı Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Türk Denizcilik sektörüne hizmet etmeye devam etti. Kendisi Britanya ve ABD’de de önemli görevlerde bulunmuştu, ancak bu görevler askeri gizlilik kapsamına girdiğinden belirtilememiştir.

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