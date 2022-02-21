Borusan Limanı’ndan İş Sağlığı ve Güvenliğinde Öncü Çalışmalar

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, iş sağlığı ve güvenliği konusunu kapsamlı bir şekilde ele alıyor, geçtiğimiz yıl IoT teknolojileri kullanarak hayata geçirdiği Borusan Port SafeCard ile çalışanlarına daha güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Borusan Port SafeCard ile çalışanların ve ekipmanların birbirleriyle güvenli mesafelerde çalışmaları hedeflenirken uygulama üzerinden çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum mesafeler tanımlanıyor. Bu tanımlamalar sayesinde belirlenmiş mesafe limitlerinin aşılması durumunda sistem titreşim yoluyla uyarı veriyor. Çalışanlar arası sosyal mesafenin kontrolünü de sağlayan uygulama, pandemi döneminde daha güvenli bir iş ortamı yaratıyor. Aynı zamanda acil durumlarda toplanma alanlarında bulunan çalışanların belirlenmesi, çalışanların hareketsiz kalma veya düşme gibi acil durumlarda kontrol noktalarına uyarıların anlık olarak iletilmesi sağlanarak müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Farkındalık artırılarak sektörel gelişim sağlandı

Borusan Limanı, iş kazalarının önüne geçilebilmesinde kritik öneme sahip iş güvenliği kurallarını “10 Temel Kuralımız” başlığı altında çalışanlarla paylaşırken iş kazalarının en büyük sebeplerinden olan güvensiz davranışları minimuma indirmek için operasyon yöneticileri ile saha turlarını da devreye aldı. Tedarikçileri için daha sağlıklı ve güvenli bir iş alanı yaratmak amacıyla Liman İSG ve Çevre Yönetim Kılavuzu’nu hazırlayan Borusan Limanı, 2021 yılında toplam 8.385 saat İş Sağlığı Güvenliği eğitimi vererek yasal gereklilikleri sağlarken çalışan farkındalığını artırarak, sektörde önemli bir gelişim ortaya koydu. İSG konusunda örnek davranışlarda bulunan tedarikçilerini de ödüllendiren Borusan Limanı, kaza sayısı, uygunsuzluk tutanağı, yasalara ve Borusan Limanı standartlarına uyum gibi KPI’lar belirledi ve 2021 yılını bu kriterlere göre değerlendirerek tüm kriterlere eksiksiz uyan tedarikçi firmaları Eksen Makine ve Securitas’a teşekkürlerini sundu. Markalara plaketleri Liman Operasyonları Direktörü Kazım Keskin tarafından takdim edildi.

SafeCard uygulamasının kullanımı genişleyecek

Önümüzdeki dönemlerde SafeCard uygulamasını yaygınlaştıracaklarını belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, 2022 yılı sonlarına doğru limana kısa süreli giriş – çıkış yapan tedarikçilerin de SafeCard kullanımına olanak sağlayacak bir şekilde uygulamayı genişleteceklerini ifade etti: “Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve limana giriş yapan kişilerin güvenliği bizi yakından ilgilendiriyor. Dijital dönüşüm ve teknoloji desteği ile İSG konularında öncü adımlar atmaya, sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz.”

Borusan’dan iş sağlığı ve güvenliği manifestosu

İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini tüm şirketlerinde ve tesislerinde titizlikle uygulayan Borusan Holding hem farkındalık yaratmak hem de bu konuya verdiği önemi vurgulamak amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” manifestosu yayınladı. Sağlık ve güvenlik düzeyi bakımından Türkiye’nin en iyisi ve sektörün öncüsü olmak için çalışmalarını sürdüren Borusan Limanı da SafeCard uygulamasını, manifestonun çıkış noktası olan “İşte Sağlık ve Güvenlik Budur” sloganını baz alarak hayata geçirdi.