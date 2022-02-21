Yaz Aylarının Vazgeçilmez Rotası Yunan Adaları'nı Gemi Yolculuğu İle Keşfedin!

Kış mevsiminin son zamanlarını yaşarken tatilciler şimdiden tatil rotalarını belirlemeye başladı. Türkiye’de pandemiden sonra hareketlenen kruvaziyer turizmiyle Cruise seyahatleri de tatil için uygun alternatifler arasında bulunuyor. Gemi turu ile seyahat etmek isteyenler için gözde rotalardan biri de Yunan Adaları.

Türkiye’nin komşu ülkesi Yunanistan, yaz tatili ve kültür gezileri için vazgeçilmez rotalar arasında. Kartpostalları aratmayan denizi ve koyları, tablo gibi sokakları ve evleri ile yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakan Yunan Adaları, gemi seyahati ile bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Son yıllarda uygun fiyatları ve konforuyla tatilcilerin en çok tercih ettiği seçeneklerden olan Cruise seyahati ile yolcular Yunanistan’ın dillere destan adalarında büyülü bir yolculuğa çıkıyorlar. Misafirlerini yeni yerler ve kültürler keşfetmeye davet eden Selectum Blu Cruises tarafından işletilen Selectum Blue Saphire de rotasını Antalya, Bodrum’dan başlatarak Mikonos, Santorini, Kos ve Rodos’a yol alacak.

YUNAN ADALARI’NIN KÖKLÜ TARİHİNİ MAVİ YOLCUKLA KEŞFEDİN

Misafirlerine sunduğu lüks otel konforu ile adeta bir ‘yüzen otel’ olarak adlandırılan Selectum Blue Saphire gemisi, konuklarına Yunan Adaları’nda unutulmayacak bir tatil vaad ediyor. Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, “Gemi turları ile her zevke ve bütçeye göre seyahat planlamanız mümkün. Yunan Adaları günümüzde en çok merak edilen yerler arasında. İnsanlar farklı yerler görmek, farklı kültürleri keşfetmek istiyorlar. Selectum Blu Cruises olarak misafirlerimize kaliteli ve güvenli bir tatil sunmak için tur programımızı büyük bir titizlikle hazırladık. Rotalarımızı Antalya ve Bodrum’dan başlatarak misafirlerimizle Mikonos, Santorini, Kos ve Rodos’a yol alıyoruz. Bu kapsamda yolcularımızın görmedikleri yerlere seyahat etmelerini amaçlıyoruz” diyerek tur rotası hakkında bilgi verdi. Kurban ve Ramazan Bayramı için de tur seçenekleri olduğunu hatırlatan Yazıcı, Ramazan Bayramı tatili için çıkış tarihimizi 1 Mayıs olarak belirledik. Antalya’dan kalkışımızı gerçekleştirip Mikonos-Santorini-Rodos’a gideceğiz. Kurban Bayramı turumuzda ise rotamız Bodrum-Kos-Santorini-Mikonos olacak” diye konuştu.

HER BİRİ AYRI DOĞA VE KÜLTÜR HARİKASI OLAN YUNAN ADALARI

Yunanistan’a gemi turları ile gitmenin son yılların gözde yurt dışı tur tercihlerinden biri olduğunu belirten Ahmet Yazıcı, “Her sabah farklı bir limanda uyanıp, farklı bir adayı gezmek gemi ile seyahatin en güzel yönlerinden. Mikonos Avrupa’nın en merak edilen tatil destinasyonlarından biri. On İki Adaları’nın en büyüğü olan ve ‘Şövalyeler Şehri’ olarak adlandırılan Rodos, Akdeniz'in en çok rağbet gören turistik bölgelerinden Santorini, antik tarihi kalıntıları, tadına bakılması gereken lezzetleri ve eğlenceleri ile Kos adası gemi turları ile görülebilecek yerler arasında yer alıyor. Farklı seçenekleri bulunan turlarımız Ekim ayına dek devam edecek” ifadelerini kullandı.

“KRUVAZİYER TURİZMİNE OLAN İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR”

Pandemiden sonra giderek hareketlenen Kruvaziyer turizmine de değinen Ahmet Yazıcı “Kruvaziyer turizmin Türkiye ekonomisi içinde de büyük rol oynayan payı var bu nedenle de çok önemli. Kruvaziyer turizmine olan ilginin her geçen yıl artması bizi mutlu ediyor. Özellikle Yunan adalarına cruise seyahatlerinin gerçekleştirilmesi de gemilerle daha hesaplı tatilin yolunu açmış oldu. Cruise gemilerinde 5 yıldızlı otelden daha fazla ayrıntı yer alıyor. Gemi yolculukları rahatlık ve güven açısından çok tercih ediliyor. 2022 sezonunda gemi tatiline olan talep daha da artacaktır” diye konuştu.