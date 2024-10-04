Borusan Port, Rüzgâr Enerjisi Alanında Sunduğu Lojistik Çözümlerle Wind Energy Hamburg’a Katıldı

Şirket, rüzgâr enerjisi sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan fuarda, sektör oyuncularıyla bir araya gelerek yeni iş birlikleri için önemli adımlar attı ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Borusan Port, 24-27 Eylül tarihlerinde rüzgâr enerjisi sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Wind Energy Hamburg 2024’e katılarak sektördeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu. Fuarın Türkiye Pavilyonu’ndaki TÜREB standında Liman, Proje ve Ağır Taşımacılık iş birimleri ile yerini alan Borusan Port, rüzgâr türbini taşımacılığını da kapsayan güçlü alt yapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla sunduğu hizmet ve çözümleri ön plana çıkardı.

Borusan Port, Türkiye’nin en büyük ölçekli proje yükleri de dahil, farklı ebat ve tonajlarda, yıllık yaklaşık 100.000 ton proje kargo elleçleme kapasitesiyle hizmet veriyor. Rüzgâr enerjisi projelerinde lojistik süreçlerin her aşamasında müşterilerine özel çözümler sunan şirket fuarda, sektörün önde gelen oyuncularıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Hamdi Erçelik; “Rüzgar enerjisi sektörünün güçlü lojistik partneriyiz”

Borusan Port Genel Müdürü Hamdi Erçelik, Almanya’daki fuara katılımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Borusan Port olarak liman ve karayolu taşımacılığında rüzgâr enerjisi sektörünün önemli projelerine uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Konusunda uzmanlaşmış ekibimizin sektördeki köklü ve zengin deneyimleri ile sahip olduğumuz özel donanımlarımız sayesinde, rüzgâr enerjisi ekipmanlarının güvenli ve zamanında taşınmasında sektörün en güvenilir partneriyiz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenirken, bu fuarda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mevcut iş birliklerimizi pekiştirdik. Daha yüksek katma değer sunmamıza imkân verecek yeni iş birliği ve proje fırsatlarını birlikte değerlendirdiğimiz verimli bir fuar oldu.”

Uluslararası rüzgâr enerjisi sektörüne çözümler sunmaya yönelik olarak tasarlanan Wind Energy Hamburg, sektörün tüm değer zinciri boyunca yenilik ve çözümlerini sergileyen katılımcıları ve profesyonel bir izleyici kitlesini bir araya getiriyor. Rüzgâr enerjisi için son teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı fuarda, uluslararası rüzgâr endüstrisinin önde gelen şirketleri, birebir görüşmeler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Vira Haber