Husiler'den İngiliz Petrol Tankerine Saldırı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a bomba yüklü tekneyle 1 Ekim'de saldırı düzenledi. Husiler, saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü tekneye ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görüldü.

Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Vira Haber