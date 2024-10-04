İstanbul Boğazı'nda Kaza Yapan Geminin Kurtarılma Anı Kamerada
İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluştu.
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Geminin Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi. Kıyı Emniyet Genel Müdür ekipleri tarafından geminin kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Kaza, Gemi
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