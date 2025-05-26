Borusan, Sürdürülebilirlikte İlham Veren Projeleri Ödüllendirdi

Toplam 108 yaratıcı fikrin değerlendirildiği organizasyonda atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, karbonsuzlaşma, enerji ve su yönetimi, biyoçeşitlilik, inovasyon, kapsayıcılık ve çeşitlilik, İSG ve yetenek yönetimi alanlarında fayda yaratan 10 proje ödüle layık görüldü.

Borusan Holding’in iş stratejisi ile entegre sürdürülebilirlik yaklaşımının temelindeki iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında somut çıktılar üreten kurum içi projeleri görünür kılmak ve ödüllendirmek üzere başlattığı “Geleceğe İlham Ödülleri” bir kez daha sahiplerini buldu.

İlki 2022 yılında sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturmak ve Borusanlıların sürdürülebilirlik eforlarını takdir etmek amacıyla hayata geçirilen programa, her yıl 100’ün üzerinde proje başvurusu gerçekleştiriliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programda, tüm Borusan Grup şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı tesislerinden toplam 108 proje başvurusu alındı. “İklim” kategorisinde karbonsuzlaşma, enerji yönetimi, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, su yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında 38 proje; “İnsan” kategorisinde yetenek yönetimi, kapsayıcılık ve çeşitlilik, gönüllülük, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında 39 proje; “İnovasyon” kategorisinde ise 31 proje titizlikle değerlendirildi.

Projeler önce Borusan Holding yöneticileri ve sürdürülebilirlik liderlerinden oluşan seçici kurul tarafından ön elemeden geçirildi, ardından kurum içi ve kurum dışı bağımsız uzmanlardan oluşan jüri tarafından üç gün boyunca detaylı değerlendirmeye tabi tutuldu. Son aşamada Borusan Grup çalışanlarının oyuna sunuldu ve 10 kategoride toplam 10 proje ödül almaya hak kazandı. Kazanan projelerin sahipleri, ödüllerini Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar’dan aldı.

Yenilikçi, verimli ve dijital çözümler

“Geleceğe İlham Ödülleri” programında çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda fayda yaratarak ödül almaya hak kazanan projeler şöyle oldu:

· “İklim” kategorisi:

· Karbonsuzlaşma: Borusan Boru, projesi “NoMoreChattering”, soğuk çekme sürecindeortaya çıkan yüzey bozuklukları ve kopma hatalarını önleyerek, duruşları azaltıyor. Böylece karbon salımı düşürülerek çevresel etki azaltılıyor ve hammadde israfı büyük ölçüde engelleniyor.

· Enerji Yönetimi: Borçelik projesi “RCM Hatları Basınçlı Hava Tüketiminin Azaltılması”, sıkıştırılmış havanın üretim proseslerinde enerji kaynağı olarak kullanıldığı basınçlı hava sistemlerinin verimliliğini artırmaya odaklanıyor.

· Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi: Borusan Lojistik’e ait “Dijital Gümrük: Kağıtsız Gelecek Projesi”, Bor Gümrük operasyonlarındaki kâğıt tüketimini azaltıyor. Ayrıca dijitalleşme yoluyla operasyonel verimliliği artırıyor ve iş süreçlerini iyileştiriyor.

· Su Yönetimi: Borçelik projesi “Soğutma Kulelerinde Demineralize Su Tüketiminin Azaltılması”, yeraltı suyunun sabit ve düşük sıcaklığından yararlanarak buharlaşma kaynaklı su kayıplarını minimize ediyor.

· Biyoçeşitlilik: Borusan EnBW Enerji’nin “Yeşil Liste Projesi”, Türkiye’ye özgü ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan endemik türlerin korunma durumlarını bilimsel temelde belirleyerek referans bir açık kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

· “İnsan” kategorisi:

· Yetenek Yönetimi: Borusan Cat projesi “Harmony Reverse Mentoring” ile kuşaklar arası farkların azaltılması, genç yeteneklerin bağlılığının artırılması ve bilgi paylaşımının desteklenmesi amaçlanıyor. Türkiye ve bölge ülkelerinden genç mentorlar ile kıdemli liderler bir araya getiriliyor. Böylece kurumda Y ve Z kuşağının beklenti ve fikirlerinin yöneticilere doğrudan ulaşması sağlanıyor.

· Kapsayıcılık ve Çeşitlilik: Borusan Otomotiv’in “Anahtar Kadında” projesi, kadın istihdamının az olduğu otomotiv sektörüne ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyen kadınları teknisyen olarak yetiştiriyor. Çalışanların farkındalıklarını da artırmayı amaçlayan proje, kadınları iş dünyasına dahil ederek daha kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturuyor.

· İş Sağlığı ve Güvenliği: Borusan Lojistik’e ait “Güvenlik Elçisi” projesi, saha kaynaklı gönüllü güvenlik elçileri uygulamasıyla, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü bireyselden ekip ruhuna yükselterek pozitif ve içselleştirilmiş bir güvenlik ortamı yaratmayı hedefliyor.

· Gönüllülük: Borusan Lojistik’in “Nesilden Nesile Sürdürülebilir Gelecek: Yeşil Çocuk ve İstanbul Üniversitesi STZ Sertifika Programı” projesi, 7–10 yaş arası çocuklara sürdürülebilir kalkınma hedeflerini oyunlarla öğreten “Yeşil Çocuk” programı ve üniversite öğrencilerine yönelik “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Sertifika Programı” ile hem genç kuşaklarda hem de geleceğin profesyonellerinde sürdürülebilirlik bilincini yaymayı amaçlıyor.

· “İnovasyon” kategorisi:

· Borusan Boru’nun “AutoMate: RoboWorker” projesi, boru parçalarının birbirine montajı ve korunması işlemini otomatikleştirerek görüntü işleme teknolojileriyle hem iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırıyor hem de süreci hızlandırıp insan kaynaklı hataları en aza indirerek verimliliği artırıyor.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Geleceğe İlham Ödül Programı”yla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2022’de başlattığımız ödül programıyla sürdürülebilirlik yolculuğumuza ilham veren projeleri ve sahiplerini onurlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programla Grup şirketlerimizin sürdürülebilirlik odaklı proje ve iş geliştirme süreçlerini desteklemeyi, çalışma arkadaşlarımızın bu alandaki farkındalık ve yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Son 3 yıldır gördük ki, özellikle saha çalışma arkadaşlarımız için sürdürülebilirlik iş yapış şeklinin bir parçası olarak benimsenmiş durumda. Söylemlerin ötesinde eyleme geçmiş projeleri görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Programın her yıl bu verimlilikte devam etmesini hedefliyoruz.”

Vira Haber