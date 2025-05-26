Lions Sailing Cup Tamamlandı

Boğaz’ın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu sosyal sorumluluk odaklı yelken mücadelesinde, birincilik kürsüsüne, CHEESE VIII teknesiyle yarışan Güney Kaptan ve ekibi adına mücadele eden Akkök Holding Takımı çıktı.

İkincilik, CHEESE IV teknesiyle Levent Peynircı’nın kaptanlığında yarışan ENKA Takımının olurken, üçüncülüğü ise VAKKORAMA II teknesiyle denize açılan Cem Hakko ve Vakkorama Takımı elde etti. Çocukların eğitimine ve denizle tanışmalarına destek olmayı amaçlayan bu özel etkinlik, sporu ve sosyal faydayı bir araya getirerek unutulmaz bir hafta sonuna imza attı.

Uluslararası Lions 118t Kulübü’nün Türkiye organizasyonu, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulubü ve Marmara Yelken Spor Kulübü’nün teknik iş birliğiyle İstanbul Boğazı’nda bir efsaneye imza attı. 24 Mayıs Cumartesi günü “Boğazda Efsanevi Yelken” sloganıyla gerçekleşen bu özel yarış, yelken tutkunlarını İstanbul’un eşsiz atmosferinde bir araya getirdi. 30 kilometrelik (16,2 deniz mili) parkur boyunca süren mücadelede 45 yelkenli ve 388 sporcu kıyasıya rekabet etti. 25 Mayıs Pazar günü Marmara Yelken Spor Kulübü’nde düzenlenen ödül töreniyle yarış resmen tamamlandı.

Yelkenle Hayatlara Dokunan Bir Proje

Yüz yılı aşkın süredir, yaklaşık 1,5 milyon üyesiyle dünyanın dört bir yanında insanlığa karşılıksız hizmet sunan Lions, Marmara Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle bu kez denizi hiç görmemiş, yelkene hiç dokunmamış çocuklar için yelken açtı. Hedef sadece bir spor etkinliği değil; çocuklar için yeni bir vizyon, erişilebilir bir eğitim köprüsü kurmaktı. Yarışla birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik spor ve eğitim tesislerinin desteklenmesi, engelli yelkencilerin sayısının artırılması, duyu gelişim odaları ve kreşler gibi sosyal projelerin güçlendirilmesi hedeflendi.

İlk kez düzenlenen Lions Sailing Cup, Marmara Yelken Spor Kulübü’nün desteği, Tam Finans’ın resmi sponsorluğu ve Power Group’un medya sponsorluğunda, çocukların hayatına dokunmayı başardı.

Rüzgarla Mücadelenin Adresi; İstanbul Boğazı

Uluslararası Lions 118T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni İlknur Yılmaz, tamamlanan yarışla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Boğaz’da bu yıl ilk kez düzenlediğimiz efsanevi yarışla, denizcilikte yeni bir pencere açtık. Gençleri yelken sporuna teşvik ederken, geleceğin denizcilerine umut olduk. Profesyoneller yarıştı ama amatör yelkenciler için de eğitim fırsatları oluşturduk. Tüm bu çabaların temelinde, gençlerimizi yelken sporuna teşvik ederek bu alandaki gelişimi desteklemek ve daha geniş anlamda Türkiye’de denizciliğin güçlenmesine katkı sunmak amacı yatıyor.”

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Boğaz’da nefes kesen bir mücadeleye tanıklık ettik. Ancak bizim için en değerli rekabet, bir çocuğun hayatına dokunabilme gayretidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik sporlarının hâlâ ulaşılmaz algılanması büyük bir eksiklik. Lions olarak bu algıyı kırmak, çocuklara denizle temas edebilecekleri alanlar yaratmak, onların hayallerine su katmak istiyoruz. Lions Sailing Cup, bu anlayışın bir meyvesi ve biz bu projeyle hem denizcilikte hem de eğitimde kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyoruz.”

Lions Sailing Cup kapsamında elde edilecek gelir, daha önce Tarabya Lions Kulübü tarafından hayata geçirilen “ergoterapi odası” gibi projeleri çoğaltmak, çalışan annelerin çocukları için kreş ve okul destekleri oluşturmak ve özellikle dezavantajlı mahallelerde deniz sporlarına erişim sağlamak için kullanılacak.

Boğazda harika görüntülere ev sahipliği yapan yarışa Resmi Sponsor olarak destek veren Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı ise “Lions Sailing Cup gibi seçkin bir organizasyonun parçası olmak, Tam Finans olarak bizi yalnızca sporun dinamizmiyle buluşturmakla kalmadı; aynı zamanda çok daha değerli bir amaca, çocukların hayatına dokunma fırsatına da ortak etti.

Bu sponsorlukla, çocukların eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda daha eşit imkânlara kavuşmalarına destek olmayı gönülden önemsiyoruz. Çünkü biz, her çocuğun hayallerine ulaşma hakkı olduğuna ve yeterince desteklendiklerinde dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduklarına inanıyoruz.

İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte yer alarak, markamızın kalbinde taşıdığı sosyal sorumluluk bilincini daha geniş kitlelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.”

Köklerden Geleceğe: Marmara Yelken Kulübü

67 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı Marmara Yelken Spor Kulübü, optimistten yat sınıfına uzanan geniş yelpazede 100’ü aşkın faal sporcusuyla Lions Sailing Cup’ın teknik destekçisi oldu. Her yıl 200’den fazla genci yelkenle buluşturan kulüp, bu projeyle sosyal sorumluluğa da yelken açtı.

Kulüp Başkanı Sedat Soybay, yelken sporunun sadece bir tutku değil aynı zamanda bir yaşam disiplini olduğunu belirterek, " Yelken sporu sadece bir tutku değil, aynı zamanda bir yaşam disiplini.Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı, ulusal ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan köklü bir kulüp olarak, optimist, ILCA, SportsBoat, Pirat ve Yat sınıflarında 100’ü aşkın faal lisanslı sporcumuzla yelken sporunun gelişimine öncülük ediyoruz. Bu önemli yarışta Lions ile birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluktu. Hem sosyal faydaya katkı sağlamak hem de bu değerli organizasyonda yer almak bizleri fazlasıyla gururlandırdı." dedi.

Vira Haber