KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği’nde Yeni Yönetim Belirlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KTÜ DUİM) Mezunlar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nun ikinci oturumu, 24 Mayıs İstanbul Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi Yahya Kemal Beyatlı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yapılan seçimli genel kurul sonucunda, yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve TÜRDEF Asil ve Yedek Delege Listesi belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap olurken, yönetim kurulunda Ahmet İhsan Avcı, Fatih Atalay, Burak Vardar ve Hünkar Keskin yer aldı. Denetim Kurulu Asil Üyeleri Mehmet Altınok, Tuğçe Altın ve Feyza Dinç olarak belirlendi.

Ayrıca, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) asil ve yedek delege listeleri de genel kurulda oylama ile oluşturuldu.

Dernek, 2023-2025 döneminde görev yapan önceki yönetime teşekkür ederken, yeni seçilen yönetime başarı dileklerini iletti.

Vira Haber