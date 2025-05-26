Yumurtalık Ayas Sahili Mavi Bayrak Aldı

İlkleri, enleri, tekleri başarmaya devam eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ve ekibinin büyük çaba ve özverisiyle Ayas Belediye Plajı, 2025 yılı Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Türkiye’de listeye giren Adana’nın ilk ve tek plajı oldu.

Yumurtalık, Türkiye’de Antalya, Muğla, İzmir, Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Yalova, İstanbul, Bartın, Sakarya, Ordu, Zonguldak, Kırklareli, Van ve Düzce ile birlikte Adana’ya mavi bayrak getiren sahil ilçesi oldu.

Mavi Bayrak alma başarısı gösteren Yumurtalık’ın güneyin yıldızı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Ayas Plajı’nın Türkiye’ye ve dünyaya açıldığına işaret etti.



2025 yılı programı kapsamında 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile ‘Mavi Bayrak’ ödülüne layık görülen Türkiye’nin İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada en fazla Mavi Bayrak sahibi üçüncü ülke olduğuna dikkat çeken Başkan Erdinç Altıok, "Güneyin yıldızı Yumurtalık olarak Türkiye’nin bu başarısının içerisinde yer aldığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu.

Ayas Belediye Plajı’nın ‘Mavi Bayrak’ alabilmek için deniz suyu analizlerinden cankurtaran hizmetine, çevre yönetiminden engelli olanaklarına kadar 33 ayrı kriteri yerine getirdiğine işaret eden Başkan Altıok, "Yaptığımız çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerle birlikte Yumurtalık ilçemiz Mavi Bayraklı plajlar arasında yer aldı. Bu başarı tüm Yumurtalıklı hemşehrilerimizindir. İlçemizi hep birlikte daha çağdaş ve daha modern günlere kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin 1987 yılını "Çevre Yılı" ilan etmesiyle başlayan Mavi Bayrak Programı, Türkiye’de 1993 yılından bu yana uygulanıyor. Programın temel amacı; halk sağlığını korumak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve çevre bilincini artırmak olarak biliniyor.

Mavi Bayraklı plajlar, 33 çevre ve hizmet kriterine göre değerlendiriliyor. Ayrıca tüm alanlar için 16 davranış kuralı bulunuyor. Bu kriterler arasında düzenli su analizleri, cankurtaran hizmetleri, atık yönetimi, çevre eğitimi, doğal alanların korunması, engelli erişimi gibi unsurlar yer alıyor. Mavi Bayrak Programı bugün 50’den fazla ülkede uygulanıyor, çevresel kalite ve sürdürülebilir turizmin sembolü olarak kabul ediliyor.

Vira Haber