Fethiye’de Dalgıçlardan Deniz Altında Şampiyonluk Kutlaması

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğu sonrası kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızıların 25. şampiyonluğunu kazanması sebebiyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç deniz dibinde sarı-kırmızılı Galatasaray bayraklarıyla resmi geçit gerçekleştirdi.

Fethiye Dalış Merkezi dalgıç eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran, Berkay Çetin, Burkay Kayıran ve İbrahim Tombak Dalyan koyunda denizin 5 metre derinliğinde sarı kırmızı bayraklarla şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdiler.

Dalgıçlar, üzerinde 5 yıldız bulunan aslanlı bayraklar ile deniz dibinde balıklar arasında şampiyonluk turu attılar. Bir dalgıç ise üzerinde, "Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray" yazılı sarı-kırmızılı kaşkol açarken deniz dibinin sessizliğine Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusunu taşıdı.



Vira Haber