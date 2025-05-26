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Bursa'da Deniz Sezonu Erken Açıldı

Bursa'da Deniz Sezonu Erken Açıldı

 Bursa'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine kimi piknik alanlarına, kimileri ise denize akın etti.

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Bursa Kurşunlu Plajı'nda deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle 35 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler pikniğe koştu. Kimi ormanlık alanlardaki piknik alanlarını doldururken, kimileri ise deniz sezonunu açma fırsatı buldu.
Oyun alanlarına girmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Vira Haber


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