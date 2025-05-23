Grimaldi Group’tan Ambarlı Seferlerine Takviye

22. haftadan itibaren geçerli olacak bu düzenleme, şirketin Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Yeni planlamaya göre Ambarlı–Trieste ve Gemport–Trieste hattında haftada 3 gidiş-dönüş seferi sunulacak. Ayrıca, Patras aktarmalı Ambarlı–Bari ve Gemport–Bari hatlarında haftada 1 gidiş-dönüş seferi gerçekleştirilecek.

Gemi seferleri, her biri 520 ünite taşıma kapasiteli Eco Salerno, Eco Malta ve Eco Mediterranea gemileriyle yapılacak. Bu sayede müşterilere daha fazla kapasite, operasyonel esneklik ve yüksek hizmet güvenilirliği sağlanacak.

Grimaldi Group’un bu stratejik yatırımı, Türkiye, İtalya ve Yunanistan arasındaki deniz taşımacılığı ağını daha da sıkılaştırırken, Patras ve Bari bağlantıları aracılığıyla Türkiye çıkışlı hatların Akdeniz genelindeki geniş taşıma ağına entegrasyonunu da güçlendiriyor.

Vira Haber