Doğuş Marine Services Formula Wing Avrupa Şampiyonası Urla’da Devam Ediyor

Rüzgar ve su sporlarının en yeni ve hızla gelişen disiplinlerinden biri olan wingfoil kategorisi, genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Şampiyona 24 Mayıs tarihinde gerçekleşecek final yarışlarıyla tamamlanacak.

İzmir’in Urla ilçesinde, 20 Mayıs'ta başlayan Formula Wing Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

Doğuş Marine Services’ın ana sponsorluğunu üstlendiği, International Wing Sports Association (IWSA) tarafından organize edilen ve WingFoil Racing World Cup Series kapsamında düzenlenen şampiyona, 4 kıta 15 ülkeden 64 sporcunun mücadelesine sahne oluyor. Olimpik foil sınıfında düzenlenen yarışlarda sporcular hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de teknik becerilerini bu zorlu etaplarda sergiliyor.

Aerofoils ile Teknoloji Gövde Gösterisi

Doğuş Marine Services, yalnızca yarışlara sponsor olmakla kalmıyor; aynı zamanda sabah saatlerinde genç sporculara Audi Aerofoils’in elektrikli foillerini deneyimleme fırsatı sunuyor. Elektrikli motoru, sessiz çalışma sistemi ve çevreci tasarımı ile dikkat çeken Aerofoils e-foiller, sporcuların ve sporseverlerin yoğun ilgisini topluyor. Gün boyunca gerçekleştirilen test sürüşleri ve gösteri yarışları, teknoloji ile sporun uyumunu gösteriyor.

Geçmişten Geleceğe: Doğuş Marine Services’ın Süreklilik Vizyonu

Doğuş Marine Services’ın su sporlarına verdiği destek, yalnızca bu şampiyonayla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl da Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wingfoil Open Ligi İzmir Yarışları’nın 2. etabına sponsor olan marka, yine Fenerbahçe Doğuş Yelken organizasyonuyla genç sporcuların yanında yer almış ve Aerofoils e-foil tahtalarını Türkiye’de ilk kez sporcuların kullanımına sunmuştu.

Bu süreklilik yaklaşımıyla Doğuş Marine Services, Türkiye’nin su sporlarındaki konumunu güçlendirmeyi, genç sporcuların gelişimine katkı sunmayı ve yenilikçi teknolojileri bu alana entegre etmeyi sürdürüyor.

“Foil sınıfı yelkenin geleceği”

Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Uluer, şampiyonayla ilgili değerlendirmesinde “Olimpik potansiyele sahip foil sınıfının bu kadar geniş bir katılımla Türkiye’de gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Urla, rüzgârı ve doğasıyla böyle uluslararası etkinlikler için mükemmel bir merkez. Genç sporcuların gelişimine katkı sağlamaya ve su sporlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Uluslararası Takvimdeki Rolü Güçleniyor

Formula Wing sınıfının 2032 Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesi yönündeki beklentiler giderek artarken, Türkiye’nin bu sürece ev sahipliği yaparak katkı sunması uluslararası yelken camiası açısından da önemli bir adım olarak görülüyor. Dünya Yelken Federasyonu onaylı ekipmanlarla yapılan yarışlar, adil rekabet ve erişilebilirlik prensiplerini ön planda tutarak örnek teşkil ediyor.

Rüzgârla Başladı, Heyecanla Devam Ediyor

Urla’nın istikrarlı rüzgârı, geniş parkuru ve çevreci yaklaşımıyla bir su sporları merkezi olduğunu bir kez daha gösteriyor. 24 Mayıs’a kadar sürecek bu heyecan dolu organizasyon, sosyal medya platformları ve YouTube üzerinden canlı yayınlarla takip edilebiliyor.

Vira Haber