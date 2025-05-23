Ahmet Yazıcı: “Denizler Üzerinde 5 Yıldızlı Tatil Deneyimi Sunuyoruz”

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde yaşanan hareketliliğin, rekor beklentisini güçlendirdiğini ifade eden Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleri sunan bu tür yolcu gemilerinin, karadaki 5 yıldızlı otelleri anımsattığına dikkat çekti.

Türkiye’nin; sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel yapılar ve yaz - kış turizmi için sunduğu çok çeşitli imkânlar nedeniyle turistler için cazibe merkezi olma özelliği artarak devam ediyor. Özellikle deniz, kum, güneş tatilcileri için adeta bir cennet olan Türkiye, barındırdığı kültürel ve inanç birikimi ile dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkemiz, sunduğu güçlü turizm altyapısıyla da bu değerleri yaşamak için gelen milyonlarca turisti ülkelerine memnun şekilde gönderiyor.

Yolcu Sayısı Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 52 Arttı

Dünyanın yeni turizm merkezi olma yolunda ilerleyen ve geçen yıl tüm zamanların gelir rekorunu kıran Türk turizmi, bu yıl yeni bir rekor bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilere göre, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’ye 169 kruvaziyer gemisiyle giden-gelen ve transit turist sayısı 135,1 binden 205,7 bine ulaştı. Kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 arttığı Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 52,3 arttı. Bu dönemde, kruvaziyer turistlerin uğradığı limanlar içinde ilk üç sırada; İstanbul, Kuşadası ve İzmir yer aldı.

“’Yüzen Oteller’, Karadaki 5 Yıldızlı Otelleri Anımsatıyor”

Sektördeki hareketliliğe dikkat çeken ve erken rezervasyonlarda, geçmiş dönemlere göre artış olduğunu aktaran Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, yılın ilk 4 ayında yaşanan bu gelişmelerin, turizmde rekor beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleri sunan bu tür yolcu gemilerinin, karadaki 5 yıldızlı otelleri anımsattığına dikkat çeken Yazıcı, “Kruvaziyer gemileri, sadece sonsuz maviliklerde seyahat etme fırsatı sağladığı için değil, misafirlere sunduğu imkânlar ve konfor nedeniyle de ilgi görüyor. ’Yüzen oteller’ olarak da tanıtabileceğimiz bu gemilerinde; geniş yemek salonları, eğlence alanları, havuzlar, spa tesisleri, çeşitli aktivite alanları bulunuyor, karadaki 5 yıldızlı otelleri anımsatıyor.” dedi.

Vira Haber