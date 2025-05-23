Üniversiteler Arası İlk Tezmarin Gençlik Kupası’nda 160 Sporcu Aynı Rotada Buluştu

Tezmarin ana sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışa yaklaşık 160 sporcu katıldı.

Gençlik ve deniz tutkusunu bir araya getiren organizasyon, coşkulu ve yoğun katılımıyla dikkat çekti. Tezmarin Gençlik Kupası, gençlerin denizcilik alanında deneyim kazanmalarını teşvik eden bir yarış olma niteliği taşıyor. Bu anlamlı etkinlik, Tezmarin’in üniversite gençliğine ve denizciliğe verdiği desteği güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Yarış süresince, sporcuların motivasyonunu yüksek tutmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına Eker Süt Ürünleri'nin kumanya desteği de organizasyona katkı sağladı.

İlk yılında büyük ilgi gören Tezmarin Gençlik Kupası, denizcilik kültürünün genç nesiller arasında yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor. Organizasyonun ilerleyen yıllarda daha da büyümesi ve İstanbul dışındaki üniversite yelken takımlarının hatta yurt dışındaki üniversite yelken takımlarının da katılımıyla uluslararası düzeyde bir gelenek haline gelmesi amaçlanıyor.

Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner: “Geçmişten bu yana çok fazla organizasyona katıldık ve destek verdik. Ama sanıyorum en keyiflisi bu oldu. Gençlerin heyecanı, disiplini ve coşkusu bizleri de heyecanlandırıyor. Önümüzdeki senelerde de onlarla birlikte olmayı planlıyoruz.”

TAYK Genel Müdürü Can Giray: “Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü olarak oldukça heyecanlıyız. Çünkü İstanbul’da ilk kez bir üniversiteler arası yat yarışına ev sahipliği yaptık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerle birlikte bu heyecanı paylaşmak bizim için büyük bir gurur.”

Başhakem Arzu Özgen: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Tezmarin Gençlik Kupası ile birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduk.”

16 Üniversite, 20 Takım, 160 Sporcu

Yarışa; Acıbadem Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden takımlar katıldı.

IRC rating sistemine göre dört farklı sınıfta gerçekleştirilen yarışta;

IRC1’de 4,

IRC2’de 9,

IRC3’te 4,

IRC4’te 3 tekne yer aldı.

Tüm zorluklara rağmen heyecan devam etti

Takımlar, 21 Mayıs sabahı saat 09:30’da Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina’da bulunan Tezmarin ofisinde düzenlenen yatçı toplantısında bir araya geldi. Planlanan start saati olan 12:00’de tekneler yarış hattında hazır bulundu. Ancak, rüzgarın yetersiz olması nedeniyle start 13:50’de verilebildi.

Yarış rotası Caddebostan - Adalar olarak belirlenmişti. Ancak Burgazada’ya kadar devam eden rüzgar, Kınalıada açıklarında tamamen kesildiği için yarış tamamlanamadı. Tüm zorluklara rağmen denizde geçirilen keyifli bir gün, takımlar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Tezmarin Gençlik Kupası’na katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda daha güçlü rüzgarlar ve daha büyük katılımlarla buluşmayı diliyoruz.

Vira Haber