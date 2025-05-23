STM, Malezya ile Asya Pasifik’te Savunma İş Birliğini Genişletiyor

Türk savunma sanayiinde milli ve yenilikçi sistemlere imza atan STM, global arenada iki yeni iş birliğine imza attı. Malezya’da gerçekleştirilen, 17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Uzay ve Havacılık (LIMA 2025) Fuarı'nda, STM ile Malezya’nın köklü tersanelerinden Lumut Naval Shipyard SDN BHD (LUNAS) arasında deniz projelerinde iş birliğine yönelik bir iyi niyet anlaşması imzalandı. Törene, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya Savunma Bakanı Mohammed Khalid Bin Nordin ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı. Anlaşmaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve Lumut Naval Shipyard (LUNAS) CEO’su Ir. Azhar Jumaat imza attı.

Güleryüz: Yüksek Katma Değerli Projeler Hedefliyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin deniz projeleri alanında Türkiye’de öncü konumda olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 kapsamında üç korvetin inşasına 2024 yılında Türkiye’de başladık ve başarıyla süreç devam ediyor. Malezya Kraliyet Donanması’nın ihtiyacına uygun şekilde tasarladığımız Çok Maksatlı Destek Gemisi’ni de ilk kez LİMA Fuarı’nda sergiliyoruz. Lunas ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırası (MoU), sadece iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğini değil, aynı zamanda bölgesel deniz güvenliğine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz. STM olarak, Türk deniz mühendisliğinde edindiğimiz derin tecrübe ve özgün yeteneklerimizi, dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, yerel üretim ve yüksek katma değerli projelere imza atmayı hedefliyoruz.”

“İHA Uzmanlığımızı Küresel Ölçekte Yaygınlaştırıyoruz”

Malezya’nın önemli askeri havacılık şirketi G7 Aerospace ile STM arasında, Taktik Mini İHA Sistemleri’nin Malezya’da ortak üretimine yönelik bir mutabakat muhtırası da LİMA’da imzalandı. G7 Firması ile yapılan anlaşmaya da değinen Güleryüz, şu mesajları verdi:

“Mini İHA sistemlerimiz, 8 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla kullanılıyor. Terörle mücadele, sınır ötesi harekat ve özel operasyonlarda kendisini gerçek harp ortamlarında başarıyla kanıtlayan KARGU, TOGAN, BOYGA gibi ürünlerimizi bugüne kadar toplamda 3 farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç ettik. STM’nin, İHA sistemleri konusundaki uzmanlığını küresel ölçekte yaygınlaştıracak bu iyi niyet anlaşması, Malezya ile Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğini daha da güçlendirecek. Denizcilik alanında önemli bir çözüm ortağı olduğumuz Malezya Ordusu’na taktik İHA teknolojilerinde de mühendislik desteği sunarak, savunma kapasitelerini ve ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Global ölçekte stratejik iş birliklerimizi genişleterek Türk savunma sanayiinin gücünü artırmaya devam edeceğiz.”