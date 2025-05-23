Kont Ostrorog İle Haliç Tekne Turları Başladı

İstanbul’un kıyı şeridini denizden izleme imkânı sunan tekne turları, kentin ulaşım ve endüstri tarihine su üzerinden açılan nostaljik bir pencere niteliğinde.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin Haliç kıyısından hareketle başlattığı geleneksel tekne turları, şehrin temposuna kısa bir mola sunuyor. Tarihi tekne Kont Ostrorog ile gerçekleştirilen bu yolculuklar, İstanbul’un endüstri, ulaşım ve mimarlık tarihini denizden izleme imkânı sağlıyor.

Haliç’in özgün coğrafyasında ilerleyen kısa gezinti rotası, İstanbul’un sanayi yapılarından dini mimariye uzanan çok katmanlı geçmişini su üzerinden gözler önüne seriyor. Hasköy, Sütlüce, Eyüpsultan, Ayvansaray, Balat, Fener, Kasımpaşa’yı kapsayan rota boyunca, Rum Erkek Lisesi, Atatürk Köprüsü, Bulgar Kilisesi olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, şimdi Kadir Has Üniversitesi olan Cibali Tütün Fabrikası, eskiden Karağaç/Sütlüce Mezbahası olan Haliç Kongre Merkezi görülebiliyor.

Şehrin belleğini deniz üzerinden okumaya imkân tanıyan bu özel deneyim, Rahmi M. Koç Müzesi’nin ziyaretçilerine sunduğu bütüncül tarih anlatısının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Turlar, hava şartlarının uygun olduğu Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 14:00 ve 16:00'da; Cumartesi ve Pazar günleri ise saat 13:00, 14:00, 15:00 ve 16:00'da düzenleniyor. Yaklaşık 30 dakika süren ve sınırlı kontenjana sahip bu keyifli gezi için biletler müze gişesinden temin edilebiliyor.

Kont Ostrorog Hakkında

Kont Ostrorog, Karadeniz’e özgü geleneksel bir balıkçı teknesi olan alamatra tarzında inşa edilmiş; zamanla yapılan yapısal değişikliklerle gezinti teknesine dönüştürülmüştür. Bugün müzenin denizcilik koleksiyonunun önemli bir parçası olan dizel tekne, taşıdığı tarihî anlam ve özgün formuyla dikkat çekmektedir.

Vira Haber