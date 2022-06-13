Birçok çift, çeşitli nedenlerden dolayı boşanma davası açabilir. Boşanma davaları genellikle zina, terk, şiddet, geçimsizlik gibi birçok farklı nedenden ötürü açılabilir. Ancak çoğu zaman boşanma davası nasıl açılır, nereye başvurulur gibi sorular, çiftler arasında merak edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleştirilir?

Anlaşmalı boşanma; tarafların her türlü konuda anlaşmaya vardıkları ve protokol dahilinde gerçekleştirilen boşanma şeklidir. Çekişmeli boşanma davasına göre tek oturumda ve aynı gün içinde gerçekleştirilebilir.

Anlaşmalı boşanmada;

• Çiftlerin en az 1 yıl boyunca evli kalmış olmaları gerekiyor.

• Anlaşmalı boşanma için hazırlanmış bir protokol, anlaşmalı boşanma dilekçesi ve sözleşme düzenlenmelidir.

• Çiftler; nafaka, varsa çocukların velayeti, mal rejimi, tazminat gibi konularda anlaşmaya varmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanmalarda velayet konusu oldukça önemlidir ve protokolde, çocukların kimde kalacağı konusu mutabakata bağlanmalı ve protokolde belirlenmiş olmalıdır. Duruşmada her iki taraf da hakimin karşısında bulunmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasına nazaran, çiftlerin avukat tutmuş olsa da mahkemede bulunma zorunluluğu bulunur. Boşanmanın gerçekleşmesiyle beraber, gerekçeli karar yazılır ve nüfus müdürlüğüne iletilir.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede gerçekleşir. Çiftlerin sadakatsizliği, eşlerin şiddet uygulaması, darp, eşlerin evi terk etmesi, zina gibi durumlar, çekişmeli boşanmanın konusunu oluşturur.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır konusunda eşlerden biri; ikamet ettiği şehirdeki Aile Mahkemesi’ne başvuru yapar. Boşanma davasını açacak kişinin avukatı da boşanmak isteyen taraf adına boşanma davasını açabilir.

• Boşanma davasını açacak kişi, boşanmaya kesin karar vermiş olmalıdır.

• Boşanmaya neden olacak bir ya da birden fazla sebebe sahip olunduğunda, karşı tarafı beklemeden boşanma davası açılabilir.

• Çekişmeli boşanma davasında; kusura bağlı olarak tazminat talebi varsa, boşanma davasını açan kişinin, bu kusuru ispat etmesi gerekir.

Boşanma davalarında Aile Mahkemesi görev yaparken; aile mahkemesinin bulunmaması durumunda, Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili kılınır. Çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesi hukuka uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası açmak için, kanunda belirtilmiş olan boşanma nedeni ya da nedenlerine bağlı kalınarak dava açılmalıdır. Eğer kişi suç işlemiş ya da haysiyetsiz bir yaşam sürme nedeniyle dava açmışsa, davada zaman aşımı süresi yoktur.

Boşanma Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Boşanma davası açıldığında; dava dilekçesi davalıya tebliğ yoluyla gönderilir. Davalı kişi; dava dilekçesine cevap yazar ve cevap dilekçesi, davacı tarafa gönderilir. Bu süreçte davacı cevaba cevap dilekçesi yazarken, davalı da ikinci kez cevap dilekçesi yazar.

Dilekçeler sonra mahkemeye gönderilir ve mahkeme tarafından bir gün tayin edilir. Boşanma davası açma süresi, anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası olmasına göre değişkenlik gösterir.

Eğer çiftler zina sebebiyle boşanma davası açmışsa; eylemin öğrenilmesiyle birlikte 6 ay içinde boşanma davası açmalıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, tek celsede aynı gün sonuçlandırılsa da mahkemelerin yoğun olması durumunda, en az 3 ay ile 6 ay içinde görülebilir.

Çekişmeli boşanma davaları ise; delillerin toplanması, tebligatların taraflara gönderilmesi, adli tatil, tanıkların dinlenmesi, mahkemelerin yoğunluğu, tarafların anlaşamaması durumlarına göre 1.5 yıl ile 2 yıl arasında bir zaman aralığında sonuçlandırılır.

Avukat Olmadan Boşanma Davası Açılabilir mi?

Hukuksal problemleri olan ve bu problemlerin dava ile sonuçlanması durumunda, avukatlara ihtiyaç olup olmadığı merak konusudur. Birçok kişi, boşanma davası nasıl açılır, avukata ihtiyaç var mıdır gibi soruları merak edebilir.

Sadece boşanma davalarında değil, diğer dava konularında da avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Ancak hukuki bir dille dilekçelerin ya da yazışmaların yapılması, tarafların gerçek haklarını alabilmesi, eksik ya da yanlış düzenlemelerin olmaması için, konusunda uzman avukatlardan destek almak önemlidir.

Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-nasil-acilir.html