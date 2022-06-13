Limser, Aliağa’daki İkinci Deposunu Samurlu’da Açtı!

Aliağa bölgesinde Liman hizmetleri ve bağlantılı lojistik faaliyetleri sağlayan Limser Liman Servisleri, 9 Haziran Perşembe akşamı Wyndham Grand İzmir Özdilek otelde gerçekleştirdiği lansman ile yeni yatırımını duyurdu. Düzenlenen kokteylde sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile yeni deposunun açılışı kutlandı.

Yeni yatırımı ile körfezin bir ucundan diğer ucuna kesintisiz hizmet verebilecek olan ve Aliağa’daki depoculuk yapılanmasını tüm limanlara eşit uzaklıkta bulunacak şekilde planlayan Limser, Samurlu Depo’da konteyner içi dolum ve ürün depolama hizmetleri verirken operasyonlarında karbon ayak izini %50 azaltılmayı da hedefliyor.

Lansmanda açılış konuşmasını şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sina Kınay yaparken, teşekkür ve kuruluşundan bugüne tedarikçisi olan firmalara plaket taktimi ise şirket Genel Müdür Sn. Barış Dillioğlu tarafından yapıldı. Şirketin iş ortaklarının katılım sağladığı etkinliğin devamında Limser Ticaret ve Operasyon Müdürü Sn. Gülgün Dede tarafından Limser’in kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılar, Samurlu Depo yatırımının amacı, getirileri ve bundan sonraki hedefleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Katılımcılar gecenin ilerleyen saatlerinde ise keman sanatçısı Ceren Aksan’ın harika performansı ile keyifli dakikalar geçirdiler.

Limser, toplamda 50.000 metrekare açık depo alanı, 98 deneyimli personeli ve 24 adet özmal elleçleme ekipmanı ile 4 farklı departmanda, 6 işkolunda yürüttüğü operasyonel tüm faaliyetlerini Aliağa Bölgesi’nde konumlandırarak bölgedeki istihdama katkı sağlamaya devam edecek.