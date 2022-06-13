EİB, Yenilenebilir Enerji Zirvesini İzmir’de Topluyor

“Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Zirvesi” 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yenilenebilir enerji sektörünün tüm taraflarını bir araya getirecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünyanın enerji talebinin her gün arttığını, ihtiyacın çevreyle uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesinin dünya için hayati derecede önemli olduğunu dile getirdi.

“Büyüyen bir ekonomide güvenilir ve düşük maliyetli enerjinin çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde sağlanması enerji politikaları açısından vazgeçilmez hale geldi” tespitinde bulunan Eskinazi, “İzmir, yenilenebilir enerji kaynakları ve ekipmanları üretimi açısından Türkiye’nin merkezi konumunda. Genel tabloya bakıldığında Türkiye’deki elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin oranı yüzde 20’yi geçmiş durumda. Hedefimiz bu oranı yüzde 50’nin üzerine taşımak” şeklinde konuştu.

İzmir’in; rüzgâr, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi açısından sahip olduğu yüksek potansiyelin sağladığı avantajlar ve coğrafi konumu nedeniyle aynı zamanda bir yenilenebilir enerji merkezi konumunda olduğunun altını çizen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekipmanları ihracatının da hızla arttığını, bu sektörde Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliği’nin İzmir merkezli kurulması için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

“Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Zirvesi”nin Toplantı Yöneticiliğini Gazeteci Banu Şen yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Dr. Ömer Erdem, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Başkanı Ziya Altunyaldız açılış konuşmalarını yapacak.

“Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Zirvesi”nde birinci oturumda Gazeteci Murat Gülderen moderatörlüğünde; ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, GENSED Başkanı Halil Demirdağ, TPI Kompozit EMEA CFO’su Özgür Soysal ve GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir konuşmacı olarak katılacaklar.

İkinci oturumda ise; Biyogazder Başkanı Altan Denizsel, Teksis İleri Teknolojiler Genel Müdürü Hüseyin Devrim ve JESDER Başkanı Ufuk Şentürk konuşmacı olurken moderatörlüğü Gazeteci Bilal Emin Turan üstlenecek.

