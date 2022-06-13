İTÜ MTAL Öğrencileri, "Otonom Raylı Sistem Araçları" Yarışmasında Birinci Oldu

Lise düzeyindeki öğrencilere hitaben çeşitli alanlarda birçok robotik yarışması düzenlenmiş olmasına rağmen daha önce benzeri görülmemiş bir "Otonom Raylı Sistem Araçları" yarışması Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Metro İstanbul ile işbirliği içerisinde 11 Haziran tarihinde düzenlendi.

Bu yarışmada takımlar, önceden belirlenmiş ölçülere göre tasarladıkları araçları ile raylar üstünde rekabet ettiler.

Araçlar, otonom bir şekilde önceden belirlenmiş iki nokta arasında en hızlı şekilde hareket ederek doğru noktaya olabildiğince yakın şekilde durmaya çalıştı.

İTÜ MTAL 9C Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı öğrencilerimiz Mert Burak Mutlu ve Mustafa Dinkçi hazırladıkları çalışmayla birincilik ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.