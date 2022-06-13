Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı

Rıdvan Kartal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Prof. Dr. Oral Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın önemli katkılarıyla bugünlere geldiklerini, geçen 14 yıllık süre boyunca sadece Türkiye’de değil dünya denizcilik üniversiteleri arasında saygın bir konuma geldiklerini ifade etti.

Piri Reis Üniversitesi’nin değerinin maddi ve manevi olarak yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, önemli akademisyenler ve idarecilerin büyük katkı sağladığını ifade etti. Mezun olan öğrencilerin çok güzel işlerde çalışmaya başladığını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.” Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazançlar sönük kalır. Milletimizi gerçek kurtuluşa götürmek istiyorsak bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak bir an önce büyük, kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olma zorunluluğunda olduğumuzu inkar edemeyiz. Bugün, ne mutlu ki bizlere irfan ordusuna yeni gençler katılıyor. Mezunlarımıza hayatlarında sağlık mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz açık olsun.”

PRÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran törende yaptığı konuşmada, bugün mezun olan gençlerin eğitimlerinin 2 yıldan fazla bir süresini Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, “İnanıyorum ki, bu dönemde yaşadığınız zorluklardan edindiğiniz ve sizi hayata karşı daha da güçlendiren tecrübeler, ilerleyen yıllarda avantaj olarak size dönecektir. Yaşadığınız bu sürecin, mezuniyetinizi daha değerli ve önemli kıldığını düşünüyorum” dedi.

“PİRİ REİS ÜNİVERSİTEMİZİ EMSALLERİ ARASINDA ZİRVEYE TAŞIYIN”

Velilere ve öğretim üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Tamer Kıran, öğrencilere hitaben şunları söyledi: “Piri Reis Üniversitesi’nden aldığınız eğitimle dünyanın her ülkesinde başarıyı yakalayacak özgüven, donanım ve kabiliyete sahip olarak okuldan ayrıldığınıza inanıyorum. Üniversitemizde aldığınız eğitimin size çok sağlam temel verdiğine, sizlerin bu temeller üzerinde yükseleceğinize ve profesyonel iş hayatınızda da çok başarılı işler yapacağınıza güvenim tamdır. Unutmayın, başarılarınızla halen okulda eğitimlerini sürdüren kardeşleriniz için de güzel bir referans oluşturacaksınız. Sizler de Piri Reis Üniversiteli olmanın etiketini gururla yakanızda taşıyın. Okulunuzu hiçbir zaman unutmayın. Meslek hayatınız süresince göstereceğiniz başarıyla Piri Reis Üniversitemizi emsalleri arasında zirveye taşıyın.”

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bütün Umudum Gençliktedir” ifadesini hatırlatan Tamer Kıran, gençlere duyulan umut ve güvenin boşa çıkmayacağına, ülkemizi daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarına inandığını söyleyerek, mezun öğrencilere hayatlarının yeni döneminde başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

Tören, Lisansüstü ve Lisans öğrencilerine mezuniyet belgelerinin verilmesi ve ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Vira Haber