Bosnalı Kurbağa Adamlar Eğitimlerini Antalya'da Alıyor

Novi Grad Belediyesinin Arama Kurtarma Birliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 2019'da Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği kapsamlı eğitimlerde yeteneklerini geliştirdi.

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden Hatay'da 8 gün arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekip, hayat kurtarma kabiliyetini her alanda geliştirmek için eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Antalya'ya gelen 14 kişiden oluşan ekip, İHH'nın Arama Kurtarma timinden su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetleri hakkında dersler aldı.

Konyaaltı Plajı'nda ve denizde 8 gün süren teorik ve uygulamalı derslerde Bosnalı arama kurtarma personeline "kurbağa adam" eğitimi de verildi.

Eğitim sonunda sertifika verilen Bosnalı ekip, deniz altında arama kurtarma çalışması, boğulma vakalarına müdahale ve denizde delil toplama gibi konularda kabiliyet kazandı.

Denizdeki eğitimlerinin ardından, baraj, nehir ve kanyonlarda da çalışmalarını sürdüren ekip, su altı ve üstünde arama kurtarma faaliyetleri konusunda uzmanlaştı.

TİKA öncülük ediyor

Antalya İHH Arama Kurtarma ekip lideri ve eğitmen Ali Uygur, AA muhabirine, TİKA öncülüğünde 2019'dan bu yana İHH arama kurtarma ekibi olarak Bosna Hersek'e 9 defa eğitim için gittiklerini söyledi.

Novi Grad Belediyesi Arama Kurtarma Birliğine de kentsel arama kurtarma, doğada arama kurtarma ve suda arama kurtarma gibi çeşitli eğitimler verdiklerini aktaran Uygur, ekibin suda arama kurtarma faaliyetlerini daha da geliştirmek için Antalya'ya geldiklerini kaydetti.

"Depremde Hatay'da görev yaptılar"

Bosna Hersek'ten gelen ekiple, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görev yaptıklarını belirten Uygur, eğitim verdikleri bu ekiple çok sayıda insanı enkazdan sağ çıkarmayı başardıklarını vurguladı.

Uygur, "Bosnalı arama kurtarma ekibine Antalya'da dalgıçlık, kurbağa adam, su altı ve su üstünde çeşitli arama kurtarma eğitimleri verdik. Bu eğitim çeşitliliği onlara büyük tecrübe kazandıracak." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle beraber doğal afetlerin dünyada ve Türkiye'de de çoğaldığına dikkati çeken Uygur, olası afetlere karşı daha çok arama kurtarma ekibine ihtiyaç duyulduğunu, bu yüzden eğitim çalışmalarını artırdıklarını kaydetti.

Gelen talepler doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Uygur, "Normal zamanda herhangi bir gönüllü müracaatı olmazken büyük bir deprem olduğunda, büyük bir sel olduğunda vatandaşlarımız gönüllü olmak için hemen bize telefon açıyorlar. Özellikle Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gönüllü sayımızda artış var. Depremden önce 37 kişilik bir gönüllü ekibimiz vardı. Bu ekip de 15-20 yılda oluşan bir ekibimiz. Ama şimdi depremden sonra gönüllü sayımız 104'e çıktı." diye konuştu.

"Bosna'ya daha donanımlı döneceğiz"

Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi Arama Kurtarma Birliğinin ekip lideri Fahrudin Dobraca da Saraybosna'nın en büyük nüfusa sahip ilçesinden geldiklerini ifade etti.

Daha önce de Bosna Hersek'te ve Türkiye'de eğitim aldıklarını belirten Dobraca, "İHH ekibi ile kardeş bir ekip olduk. Gönül dostluğumuz oluştu. Türkiye'deki depremde birlikte çalışmıştık. Antalya'ya, Akdeniz'de kendimizi geliştirmeye geldik. Buradan aldığımız eğitimle Bosna'ya daha donanımlı ve daha teknik bir ekip olarak döneceğiz." dedi.

Hatay'a depremin ikinci günü ulaştıklarını dile getiren Dobraca, 8 gün kaldıkları Hatay'da İHH ekibiyle birçok insanı enkazdan kurtarmayı başardıklarını aktardı.

Belediyenin arama kurtarma birliğinde görev alan Elma Mustafic ise burada aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve kendisini geliştirdiğini belirterek, "İHH ekibinden yeni bilgiler ediniyor ve yeni teknikler öğreniyoruz. Sadece doğada ve kentsel alanlarda değil, artık sularda da arama kurtarma çalışmalarına katılabileceğiz." ifadesini kullandı.

Vira Haber