Tekirdağ'da Lodos Nedeniyle Sahilde Kırmızı Yosun Birikti

Kentte 3 gündür etkisini sü rdüren rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yo su n ve bazı atıklar sü rükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yo su nla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yo su n görüntü sü nün kirlilikten kaynaklanmadığını söyledi.

Lodo su n denizin dibindeki yo su nları kıyıya vurmasından kıyıda yo su n birikintisi oluştuğunu aktaran Tecer, "Rüzgarların uzun sü re etkili olmasından dolayı yo su nlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konu su değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yo su nlar koku yapabiliyor." dedi.

Tekirdağ Sü leymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da zaman zaman kentte sahillerde bu durumun meydana geldiğini dile getirdi.

Bütün sahillerde yo su n olmadığını belirten Pehlivanoğlu, "Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Lodosla birlikte gelen yo su nlar yine havanın karayele dönmesiyle gidiyor. Kalan yo su nlarda belediye ekipleri tarafından temizleniyor." diye konuştu.

Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yo su nlar Sü leymanpaşa Belediyesi ekiplerince toplanıyor.

Vira Haber