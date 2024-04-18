Bosphorus Boat Show Gelirleri Eğitim ve Proje İçin Ayrılacak

İstanbul Fuar Merkezi’nde 17-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuarda bin 500 markanın ve 467 teknenin yer aldığı belirtilirken; ziyaretçi sayısının ise 52 bin olduğu açıklandı. YATED tarafından düzenlenen fuarın, sektörü tek çatı altında buluşturduğunu vurgulayan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Fuardan elde ettiğimiz gelirle denizcilik eğitimlerini ve projeleri desteklerken, YATED Atık Toplama Teknesi’ni de en kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında ise hedefimiz, Bosphorus Boat Show’un çok daha uluslararası bir kitleye ulaşmasını ve süper yat üreticilerimizin farklı formatlarda organizasyonumuzda daha çok yer almasını sağlamak olacak.” diye konuştu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, tekne ve yat sektörünün buluştuğu Bosphorus Boat Show’un Fuar Sonuç Raporu açıklandı. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) üyelerinin katıldığı toplantıda verilen bilgilere göre; fuarda bin 500 markanın ve 467 teknenin yer aldığı belirtilirken; ziyaretçi sayısının ise 52 bin olduğu açıklandı. YATED tarafından düzenlenen fuarın, sektörü tek çatı altında buluşturduğunu ifade eden YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Fuarımız, 3 milyar Euro’luk büyüklüğe ulaşan sektörümüze büyük bir katkı sağladı. Fuardan elde ettiğimiz gelirle denizcilik eğitimlerini ve projeleri desteklerken, YATED Atık Toplama Teknesi’ni de en kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında ise hedefimiz, Bosphorus Boat Show’un çok daha uluslararası bir kitleye ulaşmasını ve dünyada ilk 3’e giren yerli süper yat üreticilerimizin farklı formatlarda organizasyonumuzda daha çok yer almasını sağlamak olacak.” açıklamasını yaptı.

10 TEKNE SATMAYI HEDEFLERKEN 100 MİLYONLARCA CİROYA ULAŞTIK

Fuar boyunca denizcilik sektörünün sorunlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını hatırlatan Bekiroğlu, “Hepinizin bildiği gibi sektörümüz çok hızlı büyüyor. ‘Yıllık 10 tane küçük tekne satamazsak zarar ederiz.’ dediğimiz dönemden, sektör içinden 100 milyonlarca ciro yapan firmalar çıkardık. Sektörün önünün çok açık olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde hepimizin önceliğinin kurumsallaşmaya ağırlık vererek, Türkiye’nin dışında uluslararası pazara hizmet eden firmalar olmak için çalışmak olacağına inanıyorum.” dedi. “Şu an dünyanın en pahalı tekne bağlanan ülkelerinden biriyiz.” diyen Bekiroğlu, “Örneğin; Göcek’te 6 haftalık kira gelirimiz 1 yıllık bağlama masrafını ödeyemez hale geldi. Süreç, sürdürülebilir bir fiyat politikası olmaktan çıktı. Fiyatlandırmanın bir devlet politikası haline dönüşmesi gerekiyor. Fuar kapsamında yaptığımız çalışmalarda kamuyla da bu sorunları paylaşma fırsatı yakaladık. Gelecek dönemde bu konular özelinde çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER SORUNLARI TARTIŞTI

Yat bağlama yetersizliği, marina fiyatları sorunları, yat ve teknelerin yol açtığı deniz kirliliği, yat sektöründe KDV problemi, kaçak charter işletmeciliği gibi konuları fuar boyunca gündemde tutmaya çalıştıklarını da belirten Murat Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok sayıda sektör profesyoneli ve akademisyenin katıldığı panellerde Marmara kıyılarının olası bir depreme hazırlıklı olup olmadığı da yine öne çıkardığımız konular arasında yer aldı. Süper yat buluşması kapsamında düzenlenen panelde ise Türkiye’nin süper yat sektöründe geldiği nokta, yat üretiminde yaşanan zorluklar ile çözümleri ve refit işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Derneğimizin önceki yıllarda başladığı burs desteği halen devam ederken; öğrencilerin fuar ortamında yatçılık endüstrisinin atmosferini tanımalarını da istedik. Gelirimizin ciddi kısmını lise öğrencilerine burs olarak ayırıyoruz. Öğrencilerimizin çoğuna staj ve yurt dışında eğitim imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda, fuarda 383 öğrenciyi ağırlarken desteklerimizi sürdürmeye de devam edeceğiz.”

Vira Haber