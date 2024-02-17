Bosphorus Boat Show Kapılarını Açtı

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonu, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) ana sponsorluğu, Deniz Ticaret Odası destekleriyle gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, UAB Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, meclis üyeleri ve Tekne Endüstrisi Derneği Başkanı Murat Bekiroğlu, denizcilik sektörü temsilcileri iştirak etti.

Üç Tarafı Denizlerle Çevrili Eşsiz Bir Coğrafyada Yer Alan Ülkemiz İçin Denizcilik Sektörü Vazgeçilmezdir

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı açılışında konuşma yaptı. Konuşmasına 15 Şubat Perşembe sabahı Marmara Denizinde batan Batuhan A gemisi hakkında üzüntülerini belirterek başlayan Tamer Kıran konuşmasına şu şekilde devam etti;

'YATED tarafından MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te, geçen yıl 21-29 Ekim tarihlerinde aynı isimle düzenlenen deniz fuarına da iştirak etmiştik. Orada da dile getirdiğim gibi; sadece ulusal denizciliğimiz açısından değil, global denizcilik sektörü açısından da tüm paydaşları bir araya getiren, ulusal ve uluslararası güçlü iş birliklerine zemin hazırlayan bu tür organizasyonları İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak çok önemli buluyor ve destekliyoruz.

Nitekim lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin sergileneceği Bosphorus Boat Show da açık kalacağı 17-24 Şubat tarihleri boyunca, 500’den fazla yerli-yabancı markayı misafir edecek, Türkiye’nin önde gelen tersanelerinin en iddialı tasarımları ile dünyaca ünlü yat markalarının yeni model teknelerini yerinde görme fırsatı sunacak.

Motoryat, Yelkenli, Catamaran, Spor Boat, Megayat, Sürat Tekneleri, bot, deniz motoru, tekne ekipman ve aksesuarları, deniz motosikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri, kara ve deniz aracı markaları ve şirketleri ile leasing ve sigorta kuruluşlarının da katılıyor olmasının, fuarı daha da zenginleştireceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum.

Üç tarafı denizlerle çevrili eşsiz bir coğrafyada yer alan ülkemiz için denizcilik sektörü vazgeçilmezdir. Gururla ifade etmeliyim ki Türk denizcilik sektörü de ülkemiz ekonomisinde lokomotif görevi gören, gelişme hızı açısından örnek alınacak lider bir sektördür.

Sektörümüzün bu başarısında şüphesiz yat ve tekne imalat sanayimizin çok önemli bir payı, katkısı vardır. Yat ve tekne imalat sanayi çok büyük oranda katma değere sahip, istihdam sağlayan, kilogram başına ihracat değeri yüksek bir sektördür. Bu sanayi makina, demir-çelik, ahşap, boya-kimya, elektrik-elektronik, tekstil, dekorasyon, lastik-plastik vb. birçok sanayi dalının ürünlerinin tersanelerde birleştirilmesi sonucunda üretim yapan ve muhtelif servis sektöründen de hizmet alan bir sanayi dalıdır. Yat ve tekne imalat sanayi birçok yan sanayi ürününü kullanmak suretiyle yan sanayi paydaş firmalarını desteklemekte ve ülkemize önemli ölçüde değer katmaktadır.

Türkiye özellikle 24 m ve üstü yat inşasında 2007 yılından itibaren istikrarlı bir yükseliş göstermiş ve 2010 verileriyle teslim edilen süperyat adet ve uzunluğu itibariyle dünya üçüncülüğü konumuna kadar yükselmiştir. Sektör, groston esasına göre hesaplanan 2022 yılı verilerine göre de yaklaşık 55.000 GT ile 4. sırada yer almaktadır.

Bu sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün artması için başta kendilerine özel üretim tesislerine sahip olmaları ve kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi konularında gerekli düzenlemelerin yapılması hususundaki taleplerimizi devletimizin ilgili kademelerinde her fırsatta dile ve gündeme getirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.'

Açılış töreninin ardından Durmuş Ünüvar, Tamer Kıran ve beraberindekiler fuarı gezerek incelemelerde bulundu.

Vira Haber