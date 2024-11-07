Bosphorus Boat Show’da Honda Marine Rüzgarı Esti

Honda Marine fuarda, 2.3 beygirden 350 beygire kadar dıştan takma motorlarını, Honwave şişme botlarını ve çanta tipi jeneratörlerini deniz tutkunları ile buluşturdu.

ANADOLU Motor çatısı altında faaliyet gösteren Honda Marine Türkiye, 26 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük denizcilik fuarı olan Bosphorus Boat Show’da deniz severlerle buluştu. Marintürk İstanbul City Port’ta gerçekleşen ve birçok farklı markanın katıldığı fuarda Honda Marine, dıştan takma motorlarını, Honwave şişme botlarını ve çanta tipi jeneratörlerini sergileyerek ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Honda Marine Türkiye fuarda, bayisi Star Marine ile birlikte ziyaretçilere 2.3 beygirden 350 beygire kadar farklı beygir gücüne sahip dıştan takma motorları tanıttı. Ayrıca Northstar iş birliği ile deniz tutkunlarına 350 ve 150 beygir gücüne sahip motorlarıyla deneme seyrine katılma imkanı sunan marka, özellikle BF350’nin gücü, performansı ve sessiz çalışması ile ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fuara özel olarak BF150 modelinde yapılan kampanya ise yoğun ilgi gördü.

Anadolu Motor Genel Müdürü Yutkun Tok, etkinliğe katılımla ilgili olarak şunları söyledi; “Türkiye’nin en büyük deniz fuarına katılmak, ürünlerimizi deniz tutkunları ile buluşturmak için önemli bir fırsat oldu. Bu yıl fuarda en güçlü motorumuz olan BF350 başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle yer aldık. Ziyaretçilerin gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti.”

Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı boyunca hem stant alanında hem de pontonda yer alan Honda Marine Türkiye’yi ziyaret eden deniz severler, farklı güç seçeneklerindeki motorlar, Honwave şişme botlar ve çanta tipi jeneratörler hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

Vira Haber