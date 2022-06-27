“Bosphorus Shipbrokers Dinner 2022” Dünya Denizcilerini Buluşturdu

Pandemi nedeniyle ertelenen Bosphorus Ship Brokers Dinner 2022 geniş bir katılımla 24 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirildi. Geceye başta Türkiye Cumhuriyeti ICAO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Cemalettin Şevli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK DTO Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu, Recep Düzgit, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere, STK başkan ve temsilcileri ile denizcilik sektörünün önde gelen isimleri, sponsor firmaları yetkilileri ile birçok ülkeden yabancı konuklar katılım sağladı.

Dinçel: “Ait Olduğumuz Bu Küresel Toplulukla Gurur Duymalıyız”

Ev sahipliğini Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı gecenin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Semih Dinçel yaptı. Dinçel konuşmasına; “Sevgili arkadaşlar, sizleri İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'a şükür küresel felaketten sonra nihayet bu güzel atmosferde toplanabildik” diyerek başladı. Semih Dinçel; “Bilindiği üzere 2020 yılı Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen 5’inci Boğaziçi Gemi Brokerleri Yemeği, pandeminin ani patlaması nedeniyle iki yıl ertelenmek zorunda kaldı. Son görüşmemizin üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bosphorus Shipbrokers Dinner 2022'de yaklaşık 2400 misafir burada bulunuyor” dedi.

Semih Dinçel konuşmasına şöyle devam etti: “Altını çizmek istiyorum, dünya ulaşımının, lojistiğin ve denizciliğin ne kadar önemli olduğunu anladı. Hepimiz sağlığımızı korumak için evde kalırken, sağlık çalışanları ile birlikte ulaşım ve lojistik dünyasının üyeleri en kritik hizmetleri verdi. Ait olduğumuz bu küresel toplulukla gurur duymalıyız. Umarız dünyamız bir daha asla böyle bir acı çekmez, gelecek sağlıklı ve güvenli olur. Müsaadenizle dünya ekonomisi hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Uzmanlara göre, lojistik ve nakliye maliyetlerindeki artış, enflasyonun ve ekonomik krizin ana nedenleridir.

Ancak biliyoruz ki, bu artışlar tamamen gıda ve enerji fiyatları, emtia fiyatları ve devletlerin kendi halkına yaptığı doğrudan mali yardımlar gibi diğer ilgili girdi ve hizmetlerin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Sektörümüzde iklim değişikliği ile mücadele konusunda da çalışmalar var. Özellikle emisyon kontrolü için vergilendirme, önlemlerden kaynaklanan maliyet artışları, geleceğe yönelik planlanan teknolojik yenilikler, alternatif sürdürülebilir yakıtlar veya elektrifikasyon ve Arktik bölgelerinde açılan yeni güzergahlar. Bunların hepsinin oyunu değiştiren etkileri var. Olanları izliyoruz ve gelecek nesillerin daha geniş ve daha yaşanabilir bir dünya bulmasını diliyoruz”.

Hayatımızın her alanda değiştiğini, günlük ilişkilerimizden, iş yapma ve alışveriş yapma şeklimize, eğitimden ticarete her şeyin dijital dünyaya taşındığını vurgulayan Semih Dinçel; “Sosyal olarak daha izole olurken, kendimizi daha çok birbirimize bağlı bulduk. Son olarak, bu etkinliği gerçekleştirmemize cömertçe yardımcı olan sponsorlarımıza en derin teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlar olmasa başaramazdık. Daha fazlasını söyleyerek bu güzel günde vaktinizi mahvetmek istemiyorum. Tekrar burada sizlerle birlikte olmaktan ve bu güzel etkinliği sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Semih Dinçel konuşmasını şöyle noktaladı: “Son söz! Lütfen ve lütfen hayatınızın tadını çıkarmayı, özellikle de ailenizle ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Artık hepimiz hayatın ve zamanın ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Diyelim ki, yaşarken yaşayalım. Burada kaldığınız süre boyunca değerli ve keyifli vakit geçirmenizi dilerim. Tekrar teşekkürler…”

Kıran: “Dünyada Her Şey Değişime Uğruyor”

Semih Dinçel'in ardından kürsüye gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise; denizcilik sektörünün pandemi döneminin ardından değişime girdiğini ifade ederek: “Semih Dinçel gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisi ile aynı umut ve temenniler ile hepimize güzel bir gelecek diliyorum. Bütün misafirlere bugün bizlere katıldıkları için memnuniyetlerimle teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü pandemi sürecinin ardından sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonun sponsoru olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Pandemi sürecinin büyük yıkımları, bizlere denizcilik sektörünün ne denli önemsenmesi gereken bir konu olduğunu tekrardan gösterdi. Dünyada her şey değişime uğruyor. Denizcilik sektörü de bu değişime girdi. Umuyoruz ki, güzel ve sağlıklı günlerle birlikte vizyonumuzu daha ileriye taşırız. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak, denizciliğimizi ileriye taşıyacak her konuda mücadele edeceğiz. 2400 kişinin bir araya geldiği bu gecede herkese iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a günün anısına Türkiye Cumhuriyeti ICAO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka ve Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel tarafından plaket takdim edildi. Gecenin altın sponsorlarına da plaketleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan tarafından verildi. Gümüş sponsorların yetkilileri de plaketlerini DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın elinden aldı. Son olarak bronz sponsorlara da plaketleri DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu tarafından verildi. Gece güzel müzikler ve yemekler eşliğinde devam etti.

Vira Haber